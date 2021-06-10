Son dakika: İptal edildi.. Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti... Kabine Toplantısı'nda yeni koronavirüs normalleşme kararları alınacak mı?

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI? Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.