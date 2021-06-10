Son dakika: İptal edildi.. Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti... Kabine Toplantısı'nda yeni koronavirüs normalleşme kararları alınacak mı?
1 Haziran'da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'na çevirmiş durumda. Koronavirüsle mücadele kapsamında son durumun değerlendirilmesi beklenen Kabine Toplantısı bu hafta erkene alındı ve yarın yapılacak. Peki kritik Kabine Toplantısı'nın gündemine hangi konular olacak? İşte tüm detaylar...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı. Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle yarına alındı. Yarın gerçekleşecek kabine toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağı duyuruldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakasına gideceği; Pazar günü ise Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından milli takımı desteklemek için Bakü'ye gidecek.
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KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
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Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.
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Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
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KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?
Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.
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AŞILAMADA SON DURUM
Türkiye'de kritik toplantı öncesi toplam yapılan koronavirüs aşısı sayısı 31 milyonu aşmış durumda. İki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 13 milyonu geçti.
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KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı.