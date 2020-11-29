Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbir açıklamasında!
Son dakika... Kabine toplantısında alınan koronavirüs tedbirleri gündemde yer almayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ile yeni önlemler istişare ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ve kafe, restoran gibi yerlerde paket servisine geçileceğini bildirmişti. Gözler şimdi yeni koronavirüs önlemlerinde. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kabine toplantısının tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs tedbirleri Türkiye'nin korona virüs gündeminde son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Biz şu anda sağlık bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız." dedi. Erdoğan'ın yeni tedbir sinyali sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi. Kritik toplantının 30 Kasım 2020 Pazartesi günü yapılması ön görülüyor. İşte, detaylar.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.
Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının 30 Kasım Pazartesi günü yapılması ön görülüyor. Toplantıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ TEDBİR SİNYALİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yeni tedbirlere de değinen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"TEDBİRLER ALMAYA MECBURUZ VE ALACAĞIZ"
"Bilim Kurulu her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyor. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli.
Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz.
Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.
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Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.
Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.
Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor.
Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımız var. Onun hazırlığını da yapıyoruz.
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Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürütülen firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşmeler devam ediyor. Peyderpey oralardan gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık.
Bir an önce de neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir görmek için çalışmalar devam ediyor.