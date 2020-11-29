Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbir açıklamasında!

Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürütülen firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşmeler devam ediyor. Peyderpey oralardan gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık.



Bir an önce de neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir görmek için çalışmalar devam ediyor.



