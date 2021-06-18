Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Türkiye'nin gözü Bakanlar Kurulu Toplantısı ile yeni normalleşme planında!

KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA YENİ REKOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama sürecine ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Koca, 18 yaş üstü aşılamada kritik seviyeye ulaşıldığı müjdesini verdi.



Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:



"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.