Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Türkiye'nin gözü Bakanlar Kurulu Toplantısı ile yeni normalleşme planında!
Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kararlar, pandemiyle mücadelede yeni dönem için beklentilerin 21 Haziran'a yönelmesiyle gündeme geldi. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerde bulunacağı Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma yasaklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan toplantıda, aşılama süreci ile birlikte düşen vaka sayıları ve normalleşmenin ikinci etabında alınan sonuçlar ele alınacak. Normalde 10 Haziran Perşembe gününe alınan Kabine Toplantısı ertelendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılar.
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Kabine Toplantısı ile pandemi sürecinin sonuçları ve kısıtlamalarda son durum ele alınacak. Vaka sayılarının 5 binlere inmesinin ardından Türkiye koronavirüste yeni bir döneme geçerken, milyonlar Kabine Toplantısı'nda alınacak yeni kararlara kilitlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak kabinenin öncelikli gündem maddesi yeni normalleşme planı olacak. Kritik Kabine Toplantısı'nın 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması ön görülüyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti. Fakat alınan son dakika kararıyla toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
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KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
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KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA YENİ REKOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama sürecine ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Koca, 18 yaş üstü aşılamada kritik seviyeye ulaşıldığı müjdesini verdi.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.
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BAKAN KOCA'DAN 40 MİLYON PAYLAŞIMI
Bakan Koca mesajında "40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil" ifadelerine yer verdi.
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82 BİN 232 DOZ AŞI DAHA
Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı paylaşımda ise son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını açıklamıştı.
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Bakan Koca, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullanmıştı.