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Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 12:28 | 

Son dakika... İzmir’de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlı Selçuk’tan son dakika açıklaması

İzmir'de okulların durumu belli oldu. İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem ardından gözler okulların durumuna çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki okulların durumuyla ilgili kararı sosyal medya hesabından da duyurdu. Peki, İzmir'de okullar tatil mi edildi? İşte Milli Eğitim Bakanlı Selçuk'un okullarla ilgili yaptığı açıklama...

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Depremle sarsılan İzmir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, can ve mal kaybının olduğu İzmir'deki okulların durumuyla ilgili son dakika kararı aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Selçuk, İzmir'deki okullarla ilgili alınan kararı şu sözlerle duyurdu: "Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün depremin hemen ardından yaptığı açıklamada "#İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için..." ifadelerine yermişti.

3AFADdan İzmirdeki depremle ilgili çarpıcı bilgiler
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AFAD'dan İzmir'deki depremle ilgili çarpıcı bilgiler

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; dün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 35'inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 kişi hayatını kaybetti, İzmir'de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 kişi yaralandı. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanırken, kalan 8 binada çalışmalar sürdürülüyor.

44 BİN 995 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ
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4 BİN 995 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4 bin 995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirildi. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ederken, Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları da yürütülüyor. Deprem sonrasında, 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılırken, JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

5BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
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BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64 bin 345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi.

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