Son dakika: İşte Biden'a Brüksel seyahatinde eşlik edecek 10 tonluk 'canavar'

Lastikleri vurulsa da, son hızla ilerlemeye devam edebilen araç, özel havalandırma sistemi sayesinde, olası bir kimyasal saldırı sırasında bile başkanın saatlerce hayatta kalmasını sağlıyor. Makam aracı, CIA tarafından özel olarak eğitilen üst düzey bir sürücü tarafından kullanılıyor. "Canavar"ın tek olumsuz yanı ise, çok hantal ve ağır olması nedeniyle hız tümseği olan yol ve sokaklara girememesi.