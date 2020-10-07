Son dakika: İstanbul'da ne zaman saat kaçta dolu yağacak? Meteoroloji İstanbul'da dolu yağışı için tarih ve saat verdi!
İstanbul'da dolu yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan dolu yağışının ardından uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesiyle önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini açıklamıştı. Uzmanların perşembe-cuma günlerini işaret etmesi ardından Meteoroji Genel Müdürlüğünden tarih ve saat bilgisi geldi. Peki, İstanbul'da ne zaman saat kaçta dolu yağacak? İşte, İstanbul dolu yağışının başlayacağı saat.
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1
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Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre Marmara bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbullular bir kez daha dolu yağışıyla karşı karşıya kalacak. Güneşli hava, yerini sağanak yağış ve yerel dolu yağışlarına bırakacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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“DOLU, FIRTINA, HORTUM OLUŞABİLİR"
Perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Trakya’dan sokulmaya başlıyor öncelikle beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir’e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey’den bir soğuk hava geliyor. Bu sistem hızlı bir şekilde gelince özellikle Marmara ve Ege’de kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskini artırıyor. Dolu oluşma olasılığı çok yüksek görünüyor. Beraberinde hortum da oluşabilir. Perşembe günü öğlen ve öğleden sonraki saatlerde Trakya’dan giriş yapacak. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor ardından Marmara’nın batısı ve Ege’nin Kuzey kesimlerine kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içinde bu sistem İstanbul’u etkisi altına alıyor ve Marmara’da Perşembe ile Cuma günleri kalacak" ifadelerini kullandı.
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DOLU YAĞIŞI NEDEN OLUR?
Dolu, çapları 5-50 mm bazı durumlarda çok daha büyük küresel veya düzensiz buz parçacıklarının yağışıdır. Dolu, içerisinde çok güçlü dikey alçalıcı ve yükselici hava hareketlerinin olduğu Cumulonimbus (Cb) bulutundan düşer, kısa sürede sağanak şeklinde yağar ve fazla su bırakır. Soğuk hava kütlesinin, sıcak havanın yerini almaya çalıştığı anda, genellikle sağanak hattı boyunca meydana gelir. Atmosferin sıcaklığı ve Cb bulutunun gelişmesine bağlı olarak bazı bölgelerde oldukça etkilidir. Bilhassa ilkbahar ve yazın ilk aylarında meydana gelen şiddetli oraj ve firtınalarla beraber dolu görülür. Nemli ve kararsız hava kütlelerinde ılık mevsimlerde alttan ısınma veya başka bir nedenle oluşan Cb bulutları çok yüksektir ve alt bölümleri su, üst bölümleri buz tanelerinden oluşmaktadır. Bulut içinde yükselici akımlarla, alt kısımlardan yükseklere taşınan su damlacıkları, taşındığı yerdeki sıcaklık donma noktasının çok altında olduğu için donar. Daha sonra düşmeye başlar ve tekrar yukarıya doğru bir akıma yakalanabilir. Bu kez de ikinci bir defa etrafına buz tabakaları eklenebilir ve damlacığı daha büyütür. Bu çevrim, ta ki damlacıklar bu akımlarla havada tutulamayacak büyüklüğe (ağırlığa) erişene kadar sürer. Sonra da dolu olarak yer yüzeyine düşer. Bulut içindeki bu oluşuma neden olan dikey hava hareketleri ne denli kuvvetli olursa, dolunun gelişimi o kadar uzun sürer ve yere düşmesi esnasında daha büyük bir dolu oluşturur.