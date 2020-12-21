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Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 12:13 | 

Son dakika... İstanbul'da koronavirüs haritasında dikkat çeken değişim! Bu ilçeler yeşile döndü

Son dakika haberine göre, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması güncellendi, İstanbul koronavirüs tablosundaki değişim dikkat çekti. Alınan tedbirlerden sonra Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında İstanbul'da bazı ilçeler kırmızıdan yeşile döndüğü görülüyor.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür." ifadelerine yer verdi. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası...

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Dünya genelinde 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkiledi. Alınan önlemler ve gerçekleştirilen kısıtlamalar İstanbul'da olumlu yönde etkiler gösterdi. İstanbul'da kısıtlamalar öncesi koronavirüsün yoğun olduğu yani haritada kırmızı renkte olan ilçeler yeşile dönmeye başladı.

2ARNAVUTKÖY
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ARNAVUTKÖY

Yeni tip koronavirüs (COVİD-19)'la ilgili tüm Türkiye'de tedbirler uygulanmaya devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da güncellendi.

3ATAŞEHİR
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ATAŞEHİR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yayınlanan HES uygulamasında İstanbul'daki değişim dikkat çekti.

4AVCILAR
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AVCILAR

Alınan tedbirlerden sonra İstanbul'da bazı ilçelerin kırmızıdan yeşile döndüğü gözlendi.

5BAĞCILAR
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BAĞCILAR

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.

6BAHÇELİEVLER
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BAHÇELİEVLER

Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.

7BAKIRKÖY
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BAKIRKÖY

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

8BAŞAKŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

9BAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA

"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."

10BEŞİKTAŞ
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BEŞİKTAŞ

"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."

11BEYKOZ
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BEYKOZ

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la ilgili iddialara yanıt verdi:

12BEYLİKDÜZÜ
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BEYLİKDÜZÜ

Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi sekteye uğratacak değerlendirmeler yapıldığını belirterek, "Kimsenin kendisini bu mücadelenin dışında görerek toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

13BEYOĞLU
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BEYOĞLU

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelenin ortak payda olduğunu ve sağlık sistemine güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Kendimizi eksik görmeyi bırakıp milletimizle ve onun evlatları ile gurur duyalım." değerlendirmesinde bulundu.

14BÜYÜKÇEKMECE
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BÜYÜKÇEKMECE

Koca, bir gazetede dün "okur mektubu" adı altında bir ölüm belgesi yayımlanıp "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi yorumlar yapıldığını" aktararak, "Defalarca ölümlerin hiçbir şekilde hesaplaşma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etsek de siyasilerin bir rant aracı haline getirmemesini istesek de açıkça mantık hatalarını ortaya koysak da halen yanlışta ısrar eden değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlar kötü niyetli değillerse -ki olmadıklarını önden kabul ediyoruz- bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlardan ibarettir." değerlendirmesine yer verdi.

15ÇATALCA
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ÇATALCA

16ÇEKMEKÖY
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ÇEKMEKÖY

17ESENLER
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ESENLER

18ESENYURT
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ESENYURT

19ADALAR
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ADALAR

20FATİH
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FATİH

21GAZİOSMANPAŞA
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GAZİOSMANPAŞA

22GÜNGÖREN
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GÜNGÖREN

23KADIKÖY
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KADIKÖY

24KAĞITHANE
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KAĞITHANE

25KARTAL
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KARTAL

26KÜÇÜKÇEKMECE
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KÜÇÜKÇEKMECE

27MALTEPE
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MALTEPE

28PENDİK
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PENDİK

29SANCAKTEPE
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SANCAKTEPE

30SARIYER
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SARIYER

31SİLİVRİ
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SİLİVRİ

32SULTANBEYLİ
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SULTANBEYLİ

33SULTANGAZİ
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SULTANGAZİ

34ŞİLE
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ŞİLE

35ŞİŞLİ
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ŞİŞLİ

36TUZLA
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TUZLA

37ÜMRANİYE
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ÜMRANİYE

38ÜSKÜDAR
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ÜSKÜDAR

39ZEYTİNBURNU
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ZEYTİNBURNU

40EYÜPSULTAN
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EYÜPSULTAN

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