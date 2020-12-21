Son dakika... İstanbul'da koronavirüs haritasında dikkat çeken değişim! Bu ilçeler yeşile döndü
Son dakika haberine göre, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması güncellendi, İstanbulkoronavirüs tablosundaki değişim dikkat çekti. Alınan tedbirlerden sonra Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında İstanbul'da bazı ilçeler kırmızıdan yeşile döndüğü görülüyor.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür." ifadelerine yer verdi. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası...
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1
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Dünya genelinde 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkiledi. Alınan önlemler ve gerçekleştirilen kısıtlamalar İstanbul'da olumlu yönde etkiler gösterdi. İstanbul'da kısıtlamalar öncesi koronavirüsün yoğun olduğu yani haritada kırmızı renkte olan ilçeler yeşile dönmeye başladı.
2
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ARNAVUTKÖY
Yeni tip koronavirüs (COVİD-19)'la ilgili tüm Türkiye'de tedbirler uygulanmaya devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da güncellendi.
3
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ATAŞEHİR
Sağlık Bakanlığı verilerine göre yayınlanan HES uygulamasında İstanbul'daki değişim dikkat çekti.
4
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AVCILAR
Alınan tedbirlerden sonra İstanbul'da bazı ilçelerin kırmızıdan yeşile döndüğü gözlendi.
5
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BAĞCILAR
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.
6
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BAHÇELİEVLER
Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.
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BAKIRKÖY
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
8
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BAŞAKŞEHİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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BAYRAMPAŞA
"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."
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BEŞİKTAŞ
"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."
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BEYKOZ
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la ilgili iddialara yanıt verdi:
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BEYLİKDÜZÜ
Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi sekteye uğratacak değerlendirmeler yapıldığını belirterek, "Kimsenin kendisini bu mücadelenin dışında görerek toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur." ifadesini kullandı.
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BEYOĞLU
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelenin ortak payda olduğunu ve sağlık sistemine güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Kendimizi eksik görmeyi bırakıp milletimizle ve onun evlatları ile gurur duyalım." değerlendirmesinde bulundu.
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BÜYÜKÇEKMECE
Koca, bir gazetede dün "okur mektubu" adı altında bir ölüm belgesi yayımlanıp "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi yorumlar yapıldığını" aktararak, "Defalarca ölümlerin hiçbir şekilde hesaplaşma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etsek de siyasilerin bir rant aracı haline getirmemesini istesek de açıkça mantık hatalarını ortaya koysak da halen yanlışta ısrar eden değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlar kötü niyetli değillerse -ki olmadıklarını önden kabul ediyoruz- bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlardan ibarettir." değerlendirmesine yer verdi.