Son dakika... İstanbul'da koronavirüs haritasında dikkat çeken değişim! Bu ilçeler yeşile döndü

BÜYÜKÇEKMECE Koca, bir gazetede dün "okur mektubu" adı altında bir ölüm belgesi yayımlanıp "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi yorumlar yapıldığını" aktararak, "Defalarca ölümlerin hiçbir şekilde hesaplaşma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etsek de siyasilerin bir rant aracı haline getirmemesini istesek de açıkça mantık hatalarını ortaya koysak da halen yanlışta ısrar eden değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlar kötü niyetli değillerse -ki olmadıklarını önden kabul ediyoruz- bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlardan ibarettir." değerlendirmesine yer verdi.