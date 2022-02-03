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SON DAKİKA: İrem Ay olayı nedir? Berkay Saner kimdir, tutuklandı mı? Türkiye'yi dehşete düşüren olayda son durum!

#İrem Ay#Berkay Saner#Dilan Ay

İrem Ay olayında son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. İşkence görüntüleri yayınlanan İrem Ay olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medya fenomeni İrem Ay, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkence gördü. Instagram hesabından yayınlanan kan donduran fotoğraflarda İrem Ay'ın eski eşi Berkay Saner tarafından kesici aletle yaraladıktan sonra başında gülerek beklediği görüldü. İşkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırırken, İrem Ay Instagram hesabından yardım çağrısında bulundu. Peki, Berkay Saner kimdir, tutuklandı mı? İşte, İrem Ay olayında son durum bilgileri.

1/4SON DAKİKA: İrem Ay olayı nedir Berkay Saner kimdir, tutuklandı mı Türkiyeyi dehşete düşüren olayda son durum

İrem Ay isimli sosyal medya fenomeninin yaşadığı işkence görüntülerü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi Berkay Saner'in kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini ifade eden genç kadın, sosyal medya hesabından işkence görüntülerini yayınladı. Kısa zamanda #iremay etiketiyle Twitter'da gündem olan olaya tepki yaparken, Dilan Ay'ın kardeşi olan İrem Ay, fotoğraflarla birlikte "Senden de, annenden de, babandan da korkmuyorum. Yaşanan her gecenin, her örtbasın hikâyesini herkes bilecek" mesajlarını paylaştı.

2/4İREM AY KİMDİR

İREM AY KİMDİR?

Dijital içerik platformundan yayınlanan bir programda yarışmacı olan Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay sosyal medyada yaptığı şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlar sonrasında merak edildi. İrem Ay Berkay Saner ile evlenmiştir. İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay isimli kadın, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.

3/4SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI

İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:

* Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine.

4/4SON DAKİKA: İrem Ay olayı nedir Berkay Saner kimdir, tutuklandı mı Türkiyeyi dehşete düşüren olayda son durum

* Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak Yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.

Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay S.'ye tepki gösterdi. Ayrıca İrem'in kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

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#İrem Ay#Berkay Saner#Dilan Ay