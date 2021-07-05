Son dakika: İngiliz oyuncu Stephanie Davis koronavirüsün pençesinde... Semptomlarını açıkladı

Ünlü oyuncu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hiç iyi değilim, az önce biraz morfin aldım ve bu gerçekten acıma yardımcı oldu. Neler olduğunu bilmiyorum ama yemek borumda ve göğsümde şiddetli ağrılar oluyor ve bu hazımsızlık değil çünkü hiçbir şey yemedim' dedi.