Son dakika: İngiliz oyuncu Stephanie Davis koronavirüsün pençesinde... Semptomlarını açıkladı
Hollyoaks dizisi ile üne kovuşan İngiliz oyuncu Stephanie Davis, koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan oyuncu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımları ile yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı. İşte İngiliz oyuncunun açıkladığı semptomlar...
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Dünya genelinde 4 milyon insanın canına mal olan Koronavirüs ortaya çıkan varyantların da etkisiyle İngiltere'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda.
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Ülkedeki vaka sayılarındaki artış uzmanları endişelendirirken hastanelerin doluluk oranları da artış gösteriyor. Koronavirüse yakalanan son isim İngiliz oyuncu Stephanie Davis oldu.
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Hollyoaks dizisi ile üne kovuşan Davis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Astım hastası olan oyuncu yaşadıklarını Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile açıkladı.
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SEMPTOMLARINI AÇIKLADI
Takipçilerinden gelen sorular üzerine semptomlarını açıklayan 28 yaşındaki oyuncu, baş ağrısı, sinüs ağrısı ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirtti. Davis ayrıca nefes almakta da zorluk çektiğini açıkladı.
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Ünlü oyuncu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hiç iyi değilim, az önce biraz morfin aldım ve bu gerçekten acıma yardımcı oldu. Neler olduğunu bilmiyorum ama yemek borumda ve göğsümde şiddetli ağrılar oluyor ve bu hazımsızlık değil çünkü hiçbir şey yemedim' dedi.
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Davis sözlerine şöyle devam etti; 'Cildimdeki ağrı en kötüsüydü, cildime dokunamıyordum ve göğsüm çok kötü, oksijen seviyem çok iyi değil. Birazdan doktorlar geldiğinde tekrar muayene olacağım'
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Hastaneden yapılan açıklamada Davids'e oksijen verildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca genç oyuncunun sıvı takviyesi ve ağrı kesiciler ile tedavisinin sürdüğü açıklandı.
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Genç oyuncunun paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Virüs olan bu kareler sonrası Davis'in aşı olmadığı ortaya çıktı.
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Pek çok kullanıcı ünlü ismin aşı olmamasını eleştirirken beklenen açıklama menejerinden geldi. Menejeri Davis'in Anafilaksi nedeniyle bugüne kadar aşı olmadığını duyurdu.
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ANAFİLAKSİ NEDİR?
Uzmanlara göre, Anafilaksi, hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyondur.
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Anafilaksi, hastanın tansiyonunun aniden düşmesine ve solunum yollarının daralmasına neden olur. Bu da hem nefes almayı hem de vücudun oksijen ihtiyacını karşılamasını engeller.