Son dakika... Her 4 kişiden 1'inde görülüyor: Koronavirüsü atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsü yenmeye çalışıyor. Pandemiye karşı mücadele tam gaz sürerken ABD'den korkutucu bir haber geldi. Bilim insanları koronavirüs olup hastalığı atlatan her 4 kişiden 1'inde görülen sağlık sorununu açıkladı.
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2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. 5 milyona yakın insanın canına mal olan virüs ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz.
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NBC News'ta yer alan habere göre, dünya genelinde çeyrek milyar insana bulaşan virüsü mercek altına alan bilim insanları oldukça korkutucu sonuçlara ulaştı.
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Aylarca süren araştırmalar sonucu bilim insanları koronavirüs olup hastalığı atlatan pek çok kişide görülen sağlık sorununu açıkladı.
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New York'taki en büyük hastane sistemlerinden biri olan Mount Sinai'deki Icahn Tıp Okulu'ndaki araştırmacıların Cuma günü JAMA Network'te bildirdiğine göre, Kovid-19 enfeksiyonundan iyileşen birçok kişi yedi aydan uzun bir süre sonra hala bilişsel bozukluk yaşıyor.
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HER 4 KİŞİDEN 1'İNİ ETKİLİYOR
Aynı çalışamaya göre, Kovid-19'dan iyileşen insanların yüzde 24'ü hafıza, çoklu görev, işlem hızı ve odaklanma ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere bir tür bilişsel zorluk yaşamaya devam ediyor.
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Northwestern Tıp Merkezi'nde bazı Kovid-19 hastalarının taburcu olduktan sonra kendilerine bakamayacak kadar ciddi bilişsel eksikliklerle karşılaştıkları açıklandı.
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EN ETKİLİ AŞI BELLİ OLDU
Uzmanlar koronavirüsten korunmanın en iyi yolunun Kovid-19 aşısı olmak olduğunun altını çiziyor. Peki koronavirüse karşı en etkili aşı hangisi?
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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.
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Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.
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Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.
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AŞININ EN YAYGIN 5 YAN ETKİSİ
İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.
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Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.
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Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.
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Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.
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Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.
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CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.
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AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTA!
CDC'nin raporu, üçüncü dozun reaksiyonlarının çoğunun hafif veya orta derecede olduğunu söyledi ve dikkat çeken bir yan etki bulunmadığının altı çizildi.
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ÇİFT AŞI OLANLAR DİKKAT
Öte yandan aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.
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"Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.
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İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör 'Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu' dedi.
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İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Kovid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat & koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor.
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'Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor... Kovid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor' diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi.
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Soğuk algınlığı belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, halsizlik, hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma, nefes almada hafif zorlanma ve öksürük bulunur.