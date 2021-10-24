Son dakika... Her 4 kişiden 1'inde görülüyor: Koronavirüsü atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!

HER 4 KİŞİDEN 1'İNİ ETKİLİYOR Aynı çalışamaya göre, Kovid-19'dan iyileşen insanların yüzde 24'ü hafıza, çoklu görev, işlem hızı ve odaklanma ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere bir tür bilişsel zorluk yaşamaya devam ediyor.