Son dakika haberleri: Koronavirüs salgını İtalya'da kontrolden çıktı.. Hastanelerin kapasitesi doldu! Tüyler ürperten görüntüler..
Son dakika haberine göre, İtalya'da koronavirüs salgınının kontrolden çıkmasıyla birlikte sağlık sistemi de alarm veriyor. Hastanelerin kapasitesi dolunca ortaya trajik görüntüler çıkmaya başladı. İkinci dalga için alınan önlemler de işe yaramayınca ülkede büyük bir sağlık kriz yaşanmaya başladı. Özellikle Napoli’deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.
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İtalya'dan bugün gelen görüntüler sadece ülkede değil tüm dünyada büyük infial yarattı! Koronavirüs salgını ülkeyi çok sert şekilde vurunca hastalar hastane koridorlarına taştı, sağlık sistemi tamamen kilitlenmiş durumda!
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Koronavirüs salgınının ilk aylarında oldukça sıkıntılı günler geçiren İtalya, salgının ikinci dalgasından da çok sert şekilde etkilendi. Ülkede sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda.
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.
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Özellikle Napoli’deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.
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Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.
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Il Messaggero gazetesinin haberinde, ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi.
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Campania Bölgesi’nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi’ne gittikleri ifade edildi.
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Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusunun Juventus Futbol Kulübünün stadının çevresine sahra hastanesi kurduğu bildirildi.
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Kentte daha önce de hastane kapasiteleri dolduğu için Kovid-19 hastalarının kiliselere yerleştirildiği basına yansımıştı.
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Salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki ulusal boyutta genel karantina tedbirinin yerine bölgesel tedbirler uygulayan İtalyan hükümetinin Campania'daki risk seviyesi dolayısıyla tedbirleri artırıp arttırmamayı gelecek verilere göre değerlendireceği belirtiliyor.
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İtalya Tabipler Birliği başta olmak üzere farklı branşlardan doktor ve hemşire birlikleri ise ülkede sağlık sisteminin çökmemesi için topyekun karantina uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıyor.
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Salgının ikinci dalgasına diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya'da vaka sayıları son bir ayda hızlı şekilde yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü vaka sayısı, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen ikinci en yüksek vaka sayısı oldu.
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CNN Türk yayınına katılan AA muhabiri Barış Seçkin İtalya'da yaşanan trajediyi gözler önüne süren gelişmeleri aktardı.
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Seçkin: "Dün itibariyle 1 milyon 28 bin 424 Kovid-19 bulaşanların sayısı. Ortalık günlük vaka sayıları 30 bin civarında seyrediyor. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bini geçti. Napoli başta olmak üzere, Torino gibi kentlerde hastaneler güçlük çekiyor." ifadesini kullandı.
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Barış Seçkin "Napoli'de bir acil servis biriminde bir hastanın tuvalette cansız bir şekilde yatıyor olduğuna dair görüntüler, burada sosyal medyada yayıldı ve infiale yol açtı. Hastanelerin yetersizliği tartışılır hale geldi." derken ülkede yaşanan korkunç durumu da özetledi.
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Seçkin "Aynı şekilde Torino'da bir kilisenin hastaneye dönüştürüldüğünü biliyoruz. Juventus futbol kulübünün stadının çevresinde İtalyan ordusunun bir sahra hastanesi kurduğunu biliyoruz." dedi.
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AA muhabiri "Açıkçası İtalya'da sağlık sistemi çökmeye yakın durumda. Uzmanlar da bu konuda uyarıyor. Son derece dramatik görüntülerle karşı karşıyayız." sözleriyle durumun ciddiyetini açıkladı.
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Ancak Seçkin'in aktardığına göre Başbakan Conte, uzmanların genel bir karantina ve kapanma çağrısına şu anda karşı çıkıyor.
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Öte yandan İtalya'da yaşlıların yaşadığı bakımevleri de koronavirüs salgı nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor.
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Dünyadan haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflarda bakımevlerinde yakını bulunan İtalyanların büyük önlemler altında sevdikleriyle buluştuğu anlar üzüntü yarattı.