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Hürriyet
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Murat SOLAK - Hasan YILDIRIM - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 09:28 | 

Son dakika haberleri... İstanbul'da bu sabah göz gözü görmedi

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti.

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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sisin oluşturduğu büyüleyici manzara havadan fotoğraflandı.

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İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü.

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Sis nedeniyle bazı İDO iç hat seferleri iptal edildiği öğrenilirken, özellikle trafikte olan sürücülerin ana artellerde görüş mesafesinin 20-30 metreye kadar düştüğü görüldü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve boğazın büyük bir kısmının sisle kaplanırken, balık tutmak için erken saatlerde Eminönü'ne gelen balıkçılar hem balık tuttu, hem de manzaranın tadını çıkardı.

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Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis diğer yandan seyrine doyum olmayan manzaralar da oluşturdu.

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Sisin altında kalan İstanbul havadan fotoğraflandı.

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