Son dakika haberleri: İngiltere’den ürküten corona virüs açıklamaları! Polis gölü siyaha boyadı…
İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ederken peş peşe korkutan açıklamalar da geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ‘Durum daha da kötüleşecek’ derken Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland ve İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis de ürküten sözlerle halka seslendi…
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İngiltere’de polis, sosyal medya hesapları için fotoğraf çekmeye gelen kişileri durdurmak için bir kasabadaki ‘mavi gölü’ siyah boya ile doldurdu.
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Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin bini geçmesi üzerine insanlara evde kal çağrısı yapılan İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde polis, birçok kişinin karantina kurallarını ihlal ettiğine dair ihbar aldı.
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Bunun üzerine ekipler, her yıl yüz binlerce turist çeken ve ülkenin Harpur Hill kasabasında bulunan ‘mavi gölü’, 'selfie' çekmeye gelenleri durdurmak için siyah boya ile doldurdu.
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Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, insanların ‘mavi gölü’ ziyaret ettiklerine dair ihbar aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
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"Fotoğraf çekmek için (mavi gölün) güzel bir yer olduğu konusunda şüphe yok.
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Ancak, bu yer tehlikelidir ve bu şekildeki toplanmalar hükümetin mevcut talimatlarına aykırıdır.
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Bunu göz önünde bulundurarak göle gittik ve gölün daha az çekici görünmesini sağlamak için su boyası kullandık.
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Gölün siyaha boyandıktan sonraki görüntüleri ise tüm dünyada dikkat çekti.
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İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: DAHA DA KÖTÜLEŞECEK!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evlere göndereceği mektupla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" öne sürdü. İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis de ülkede koronavirüs ölümlerinin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.
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Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Johnson'ın mektubu 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak.
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Mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak.
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"DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"
En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanacak.
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Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını ifade ederek, halktan üzerine düşeni yapmasını ve hükümetin uyarılarını dikkate almasını istedi.
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Koronavirüse şimdiye kadar 1019 kurban veren İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 üç hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.
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İNGİLTERE’DEN KÖTÜ HABER: HERKESİ KURTARAMAYACAĞIZ
İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak kabul etmeliyiz ki, herkesi kurtaramayacağız" ifadelerini kullandı.
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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bin 21 kişi yaşamını yitirirken; 17 bin 315 kişinin virüs testi pozitif çıktı. Ülkede vaka sayılarının artışı ile Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) önümüzdeki 7 günde hiç olmadığı kadar yoğun olacağı ve bunun sağlık sistemi için adeta bir ‘test’ olacağı ifade edildi.
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'YOĞUN BAKIM HEMŞİRE SAYIMIZ YETERSİZ'
İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yeteri kadar yoğun bakım hemşiremiz yok. Kabul etmeliyiz ki herkesi kurtarmayacağız" ifadelerini kullandı.
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İSKOÇYA DIŞİŞLERİ BAKANI JACK, KENDİSİNİ KARANTİNA ALTINA ALDI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kabinesinden olan İskoçya Dışişleri Bakanı Alister Jack, hafif koronavirüs (Covid-19) semptomları gösterdiği için kendisini evinde karantina altına aldı.
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İngiltere hükümetinden 3’üncü kabine üyesi de koronavirüs semptomları gösterdiği için kendisini karantina altına aldı. İskoçya Dışişleri Bakanı Alister Jack, koronavirüs testi yapılmadığını ancak kendisinde hafif ateş ve öksürük belirtileri olduğunu söyledi.
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Alister Jack, yaptığı açıklamada, “Son 24 saat içinde, koronavirüs ile ilişkili hafif semptomlar geliştirdim. Tıbbi rehberlik doğrultusunda, kendi kendimi karantina altına alıyorum ve evden çalışmaya devam edeceğim” dedi.
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Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs testleri geçtiğimiz günlerde pozitifi çıkmıştı. Daha sonra İngiltere Hükümeti Baş Tıbbi Danışman Prof. Dr. Chris Whitty de kendisinde koronavirüs belirtileri olduğunu açıklamıştı.
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BAKANLAR KENDİ UYARLARINI DİKAKTE ALMADI
Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla herkese ‘iki metre mesafe’ kuralı tavsiyesinde bulunmuştu ancak Alister Jack, Çarşamba günü kabine toplantısı sırasında Johnson ve Hancock ile birlikte oturmuştu.
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İngiltere'de koronavirüs vakalarında durum gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor...