Son dakika haberleri: İngiltere’den ürküten corona virüs açıklamaları! Polis gölü siyaha boyadı…

"DAHA DA KÖTÜLEŞECEK" En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanacak.