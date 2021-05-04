Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan 'market genelgesi'yle ilgili yeni açıklama yapıldı... Sigara yasağı ve online alışveriş...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların zorunlu ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğinin altı çizildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç'' dedi. Yasaklar 7 Mayıs'ta başlıyor, işte ayrıntılar...
Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler açıklandı.
Marketlerle ilgili düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yeni açıklama geldi. Çataklı, ''Bu süreç canlı bir süreç. Tam kapanma dönemindeki süreçte yaptığımız düzenlemeler, nelerin satılıp satılamayacağı, nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu. Gıda, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere belirledik. Bu dinamik süreç. Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil'' dedi.
Yeni alınan kararlarla birlikte, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
'SİGARA YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL'
"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları da AA muhabirine değerlendiren İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.
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