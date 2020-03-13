Son dakika haberleri: Corona virüsü karantinasında bulunan İtalyanlar bunu yapıyor!
Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Avrupa ülkeleri corona virüs nedeniyle ağır bedeller ödüyor. ABD Başkanı'nın çoğu Avrupa ülkesine seyahat kısıtlaması getirmesi de son darbe oldu. Salgından en ağır darbeyi alan ülke İtalya oldu. 60 milyon insan corona virüs karantinasında hayatına devam etmeye çalışıyor ancak İtalyanların günlük yaşamı radikal şekilde değişmiş vaziyette...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İtalya corona virüs salgınını kontrol altına alabilmek için deyim yerindeyse büyük bir savaşın içerisine girmiş vaziyette.
2
BİR GÜNDE 196 ÖLÜM
Ülkede, yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.
3
21 Şubat'ta patlak veren covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
4
Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki bütün dükkanlar kapatılarak olağanüstü bir adım atıldı.
5
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
6
YERLERE 'GÜVENLİ UZAKLIK' İŞARETİ ÇİZİYORLAR
İtalya'da açık olan mağazalara 'güvenli uzaklık' işaretleri çekilmeye başlandı.
7
Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor.
8
İtalya'da sokağa çıkan herkes birbirinden yeterli bir uzaklıkta durmaya çalışıyor. Kuyruklar genellikle uzak aralıklarla yapılmaya çalışılıyor.
9
KARANTİNADAKİ NAPOLİ'DE OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLER
Karantina altındaki Napoli'den paylaşılan görüntüler sosyal medyada olay yarattı. İnsanlar evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.
10
İnsanlar evlerinin balkonlarından birbirlerine, 'Virüsü yeneceğiz, hadi balkonlarınıza çıkın, hadi İtalya, hadi Napoli, hepimizi biriz" şekline bağırıyor.
11
Çin anakarasında virüsün sıfır noktası olan Wuhan'da da karantina altına alınan milyonlarca insan birbirlerine destek amacıyla balkonlarından şarkılar ve ulusal marşlar söylüyordu.
12
BİR GÜNDE AÇIKLANAN EN YÜKSEK ÖLÜM
Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.
13
1028 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Borrelli, dün 1004 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 41 kişi daha artarak 1045'e çıktığını söyledi.
14
Bugün yaşamını yitirenlerin yaş dağılımlarına ilişkin bilgi de veren Borelli, ölenlerin yüzde 2'sinin 50-60 yaş arasında, geri kalanının ise 60 yaş üstü ve çeşitli patolojik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu ifade etti.
15
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte pazartesi günü yaptığı açıklama ile ülkede deprem etkisi yarattı.
16
Conte, ülkenin kuzey kısmını kapsayan karantina önlemlerinin bütün ülkeyi kapsayan bir duruma evrildiğini halka ilan etti.
17
Bu adım ülkede; tüm halka açık etkinliklerin yasaklanması, sinemaların, spor salonlarının ve eğlence mekanlarının kapatılması, cenaze ve düğünlerin iptal edilmesi ve Serie A oyunları da dahil olmak üzere spor karşılaşmalarının askıya alınmasını sağladı.
18
KARANTİNA BİR ADIM DAHA İLERİYE GİTTİ
Başbakan Conte bugün, İtalya'nın salgın başladığından beri hiçbir ülkede olmadığı kadar bir günde en çok ölüm artışının meydana gelmesinin ardından salgınla savaşmak için daha da katı kısıtlamaları açıkladı.
19
Başbakan; süpermarketler, lokantalar ve eczaneler hariç tüm mağazaların kapatılması gerektiğini açıkladı.
20
Şirketlerin üretim için gerekli olmayan tüm departmanlarını kapatmaları gerektiği de belirtildi.
21
TABİP ODASI BAŞKANI DA ÖLDÜ
Basındaki haberlere göre, dün yaşamını yitirenlerden birinin de Varese Tabip Odası Başkanı 67 yaşındaki Roberto Stella’nın olduğu bildirildi.
22
Stella'nın yeni tip corona virüsün tetiklediği nefes darlığından hayatını kaybettiği belirtildi.
23
Bir diğer haberde ise "1 numaralı hasta" olarak anılan ve 20 Şubat’ta Codogno’daki hastaneye başvurarak virüsün yayılmasına yol açan kişinin tedavisinin sürdüğü ve konuşmaya başladığı kaydedildi.
24
DAHA SIKI TEDBİRLER TARTIŞILIYOR
Ülkede, Covid-19’dan ölenlerle vaka sayısının her geçen gün artması, virüsün yayılmasının önüne geçmek için daha sıkı tedbirler tartışılmaya başlandı.
25
Virüsün en çok etkilediği Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, bölgelerinde 1500 yeni vaka görüldüğünü belirterek önceden Codogno’nun da aralarında olduğu 10 küçük beldeye uygulanan sıkı karantinanın tüm Lombardiya’ya uygulanması için teklifte bulunduklarını açıklamıştı.
26
Başbakan Giuseppe Conte ise virüsün en yaygın olduğu Lombardiya ve Piyemonte bölgelerinin yöneticilerinden gelen Covid-19'la etkin mücadele için tüm üretimin 15 günlüğüne durdurulması önerisine ilişkin ek kısıtlayıcı önlemleri göz ardı etmediklerini vurgulayarak şu ifadeyi kullanmıştı:
27
"Lombardiya Bölgesi'nin gerekli gördüğü diğer önlemleri ayrıntılı bir şekilde formüle etmesini bekliyorum. Biz dikkatli olmalıyız. Tepkilere ve duygusal taleplere yaslanamayız. Bize yol göstermesi gereken bir teknik bilimsel komite var ve onunla bir yol izlemeliyiz."
28
Conte, virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisi başta olmak üzere ailelerin, işletmelerin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları için 25 milyar avroluk kaynak açıklamıştı.
29
İSPANYA KABİNESİNDE İKİNCİ CORONA VİRÜS VAKASI
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kabinesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan bakan sayısı ikiye çıktı.
30
Eşitlik Bakanı İrene Montero'da Covid-19 çıkmasının ardından tüm kabine üyelerine yapılan analizlerde Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'da da pozitif sonuç çıktığı bildirildi.
31
Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal'da da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. İspanya'da siyasetçiler arasında ilk koronavirüs vakası, Vox'un Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de çıkmıştı.
32
Ülkede, Senato ve Meclis'in dışında özerk yönetimlerin parlamentolarında da corona virüs bulaşan siyasetçilerin olduğu haberleri gelirken, Covid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Senato ve Meclis'teki tüm çalışmaların iki hafta boyunca askıya alındığı duyurulmuştu.
33
İSPANYA'DA 86 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İspanya'da son resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 86 olurken, toplam vakanın 3 bin 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.
34
Bu arada, hükümetin tavsiyeleri doğrultusunda, Madrid, Rioja, Bask ve Katalonya'dan sonra diğer tüm özerk yönetimlerin talimatıyla İspanya genelinde 9,5 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek şekilde okullar ve üniversiteler iki hafta süreyle kapatıldı.
35
Diğer yandan, Katalonya özerk hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle, toplamda yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Igualada, Vilanova del Cami, Santa Margarida de Montbui ve Odena yerleşim yerlerini karantinaya alma talimatı verdi.
36
Alınan yeni kararlarla, Barselona'nın turistik yerlerinden Kutsal Aile Bazilikası ziyarete kapatılırken, Katolik dininin önemli bayramlarından olan Paskalya dolayısıyla yapılacak toplu ayinler ve etkinlikler de iptal edildi.
37
Ülke ekonomisine de ciddi zarar veren koronavirüsten dolayı Madrid borsası Ibex 35, perşembe günü eksi yüzde 14,06 ile tarihindeki en büyük düşüşle kapattı.
38
FRANSA'DA SAYI ARTIYOR
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.
39
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi.
40
Dün 2 bin 281 olan vaka sayısının da bugün 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.
41
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tüm kıtaları ve Avrupa ülkelerinin tamamını etkileyen bu salgın Fransa'nın karşı karşıya kaldığı son yüzyılın en büyük sağlık krizidir." açıklamasında bulundu.
42
FRANSA'DA SEÇİM İPTALİ YOK, OKULLAR KAPATILDI
Macron, uzmanların görüşüne dayanarak pazar günü yapılacak yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmeyeceğini belirtti.
43
"Ülke genelindeki kreş, okul, lise ve üniversiteler pazartesi günü itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacak." ifadelerini kullanan Macron, şirketlerin evden çalışmaya izin vermesi gerektiğini söyledi. Macron, hastanelerde acil olmayan ameliyatların da erteleneceğini kaydetti.
44
Virüs ile mücadele etmek için sınırları kapatma kararı alınabileceğini ifade eden Emmanuel Macron, ancak bu kararın Avrupa ülkeleriyle alınması gerektiğini belirtti.