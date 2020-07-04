Son dakika Corona virüsü haberleri: Yeni belirtiler ve sonbahar ayları için önemli uyarılar!
Son dakika Corona virüsü haberleri pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Corona virüsü kapsamında son dakika gelişmelerini aktaran Bilim Kurulu üyeleri, salgında yeni belirtiler olduğunu paylaştı. Ülkemizdeki Corona virüs gidişatına da değinen Bilim Kurulu üyeleri, Prof. Dr. Hasan Tezer ve Prof. Dr. İlhami Çelik, gerekli hassasiyetin gösterilmemesi halinde sonbaharda vakaların yeniden artış yapabileceğini aktardı. Corona virüsü belirtileri arasında yaz aylarında en fazla görünenin bulantı, kusma ve ishal olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni semptomların neler olduğunu ifade etti. İşte, Corona virüsü son dakika gelişmeleri ve Bilim Kurulu üyelerinden çok önemli bilgiler
Corona virüsü için son dakika gelişmeleri her geçen gün gelmeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Coorona virüs salgını için Bilim Kurulu üyelerinin çalışmaları da sürüyor. Her geçen gün yeni bilgilerin gündeme geldiği Corona Virüsü için yeni gündem konusu ise belirtiler oldu. Bilim Kurulu üyeleri tarafından sürekli olarak takip edilen Corona virüsü belirtileri, Haziran ayı ile birlikte farklı belirtilerle de kendisini göstermeye başladı. Peki, Corona virüsü hakkında son dakika gelişmelerinin de yer aldığı Bilim Kurulu üyelerinden önemli uyarılar
CORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ
Corona virüsü belirtileri için son dakika açıklamaları yapan Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Tezer ve Prof. Dr. İlhami Çelik, virüsün kendisini gösterme biçiminde belirli farklılıklar olduğunu ifade etti. Süreçte dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan her iki bilim insanı, yaz aylarında Corona virüsü belirtileri içerisinde bazı farklılıklar gözlendiği ve hastanelerde yapılan incelemelere göre virüsün bazı yeni belirtiler ile kendisini hissettirdiği bilgisini paylaştı. İşte, Corona virüsü belirtileri özelinde son dakika bilgileri
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