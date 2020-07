Son dakika Corona virüsü haberleri: Yeni belirtiler ve sonbahar ayları için önemli uyarılar!

Corona virüsü için son dakika gelişmeleri her geçen gün gelmeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Coorona virüs salgını için Bilim Kurulu üyelerinin çalışmaları da sürüyor. Her geçen gün yeni bilgilerin gündeme geldiği Corona Virüsü için yeni gündem konusu ise belirtiler oldu. Bilim Kurulu üyeleri tarafından sürekli olarak takip edilen Corona virüsü belirtileri, Haziran ayı ile birlikte farklı belirtilerle de kendisini göstermeye başladı. Peki, Corona virüsü hakkında son dakika gelişmelerinin de yer aldığı Bilim Kurulu üyelerinden önemli uyarılar



CORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ



Corona virüsü belirtileri için son dakika açıklamaları yapan Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Tezer ve Prof. Dr. İlhami Çelik, virüsün kendisini gösterme biçiminde belirli farklılıklar olduğunu ifade etti. Süreçte dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan her iki bilim insanı, yaz aylarında Corona virüsü belirtileri içerisinde bazı farklılıklar gözlendiği ve hastanelerde yapılan incelemelere göre virüsün bazı yeni belirtiler ile kendisini hissettirdiği bilgisini paylaştı. İşte, Corona virüsü belirtileri özelinde son dakika bilgileri