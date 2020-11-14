Son dakika haberler: Yine Esenyurt… Yine Miss Uganda…
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.
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Esenyurt'ta bir eğlence mekanında düzenlenerek koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı.
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Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı. Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı.
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Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.
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Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.
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Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi.
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Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.
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Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.
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Esenyurt'ta kapalı olması gereken bir gece kulübünde "Miss Uganda" ismiyle güzellik yarışması yapılmıştı. Koronavirüs vaka sayıların arttığı bugünlerde tedbirlerin hiçe sayıldığı yarışmanın görüntüleri ise bu kadarına da pes dedirtti. Eğlence mekanı sahibi gözaltına alınırken, yarışmaya katılanlar ve izlemeye gelenler hakkında ise işlem yapılacağı kaydedildi
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Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.
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Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor. Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.
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Öte yandan eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yarışmanın düzenlendiği eğlence mekanın sahibini gözaltına aldı. Öte yandan, yarışmaya katılanlar ve izlemeye gelenler hakkında ise işlem yapılacağı kaydedildi. Oturma izni bulunmayanların ise sınır dışı edilebileceği belirtildi.