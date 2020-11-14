Son dakika haberler: Yine Esenyurt… Yine Miss Uganda…

Esenyurt'ta kapalı olması gereken bir gece kulübünde "Miss Uganda" ismiyle güzellik yarışması yapılmıştı. Koronavirüs vaka sayıların arttığı bugünlerde tedbirlerin hiçe sayıldığı yarışmanın görüntüleri ise bu kadarına da pes dedirtti. Eğlence mekanı sahibi gözaltına alınırken, yarışmaya katılanlar ve izlemeye gelenler hakkında ise işlem yapılacağı kaydedildi