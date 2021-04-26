Son dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.. İşte alınan önlemlerin detayları

İLK ÖNLEMLERE DÖNÜŞ Uzmanlar, kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor. Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.