Son dakika haberler: Türkiye normalleşme planı belli oldu! İşte 17 Mayıs sonrası kademeli açılma planı için konuşulanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve son olarak dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca peş peşe yaptıkları açıklamalarda tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs tarihinden sonra kademeli normalleşmeye geçileceğinin sinyalleri verildi. Peki, Türkiye'de kademeli normalleşme nasıl olacak? İşte kulislerde konuşulan okullarda yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması ve kafe, restoranların açılmasına dair bilgilerle Türkiye'nin normalleşme planı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından dün Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı. Peş peşe açıklamalarından ardından normalleşme planı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
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OKULLAR BU YILI UZAKTAN TAMAMLAYACAK, KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR
Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak.
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TURİZM İÇİN SIKI DENETİM
Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.
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TAM KAPANMA ÖNCESİ ANADOLU'YA GİDENLERİN DÖNÜŞLERİ İÇİN ÖNLEM
Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
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NORMALLEŞME PLANINDA ÖNCELİK KÜÇÜK ESNAFTA
Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.
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DÜĞÜN, NİŞAN, TAZİYE, ASKER UĞURLAMA İÇİN BİRAZ DAHA BEKLENECEK
Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAYRAM SONRASI KONTROLLÜ NORMALLEŞME ADIMLARINI ATIYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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BAKAN SOYLU: 17 MAYIS SABAHINI HEP BİRLİKTE BİR GÖRELİM
'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" demişti.
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BAKAN KOCA: KISITLAMALARIN KADEMELİ OLARAK KALKACAĞI GÜNLERE ULAŞIYORUZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaşmış vemesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme planını açıklamasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs pazartesi günü yapılacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından normalleşme planını duyuracak.