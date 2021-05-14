Son dakika haberler: Türkiye normalleşme planı belli oldu! İşte 17 Mayıs sonrası kademeli açılma planı için konuşulanlar

TURİZM İÇİN SIKI DENETİM Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.