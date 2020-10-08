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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler... Türk düşmanı parti suç örgütü sayıldı, Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil tutuklandı!
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 10:50 | 

Son dakika haberler... Türk düşmanı parti suç örgütü sayıldı, Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil tutuklandı!

Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi. Mahkemenin kararının ardından Yunanistan sokaklarında olaylar çıktı. Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Ioannis Lagos da tutuklananlar arasında.

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Atina'daki Temyiz Mahkemesi, Altın Şafak Partisinin suç örgütü olup olmadığıyla ilgili davada kararını açıkladı. Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi. Mahkemenin kararının ardından Yunanistan sokaklarında olaylar çıktı.

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5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.

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Mahkeme; cinayet, yaralama, silah bulundurma, suç örgütünü yönetme dahil bir dizi suçlama için Altın Şafak’ın lideri Niko Mihaliolakos ve partinin 17 üyesinin suçlu olduklarına karar verdi.

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17 kişi için azami 15’er yıl, bir kişi için de müebbet hapis olması beklenen cezalar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Mahkemenin görüldüğü Atina Temyiz Mahkemesi çevresinde emniyet güçleri, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

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Duruşma sırasında mahkeme binası önünde toplanan parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, marjinal sol örgütler ve kendilerini iktidar karşıtı olarak tanımlayan anarşistler gösteri düzenlediler.

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Polis, molotof kokteylleri fırlatan anarşistlere gaz bombaları ile cevap verdi. Bazı eylemciler, gösteriye katılan ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri eski Başbakan Aleksis Çipras’a plastik kahve bardakları ve yoğurt kâseleri fırlattı.

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Yaklaşık 2 bin 200 polis ve keskin nişancının görevlendirildiği mahkeme çevresinde tüm yollar trafiğe kapatıldı.

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Atina Mahkemesi dışında başta ana muhalefet partisi SYRIZA ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri olmak üzere siyasi partiler, sendikalar, antifaşist platformlar ve öğrencilerden oluşan 20 bini aşkın gösterici, "Masum değiller", "Naziler hapishaneye" , "Kahrolsun faşizm" şeklinde slogan attı.

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Çevik kuvvet güçleri, protestocuların attığı molotofkokteyllerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla yanıt verdi.

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Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 69 sanık suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.

12TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN LAGOS’A DA TUTUKLAMA
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TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN LAGOS’A DA TUTUKLAMA

Avrupa Parlamentosu’nun ocak ayındaki oturumunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan parlamenter Ioannis Lagos da Yunanistan’daki Altın Şafak davasında hakkında tutuklama kararı çıkan isimler arasında yer alıyor.

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Geçen aylarda Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen 'Yunan Adalarında İnsani Durum' toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtarak, Türkiye'yi aşağılamak istemişti.

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Bu olay dünya gündeminde geniş yer bulurken, Lagos hakkında 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Lagos, temsili bir şekilde 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası almıştı.

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Lagos, daha dün sabah AP’de düzenlenen Yukarı Karabağ oturumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptı ve bölgede yaşananları sözde soykırımın devamı olarak niteledi.

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AP’deki bazı Yunan parlamenterler Lagos’un ihracı için AP Başkanı David Sassoli’ye mektup gönderdi.

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