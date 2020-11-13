Son dakika: Sokakta sigara içme yasağı nereleri kapsıyor? Sokakta sigara içmenin cezası ne kadar? İşte o soruların cevapları

KİMİ İSYAN ETTİ: İÇERİDE YASAK, DIŞARIDA YASAK! Bazı vatandaşlar yasağa, “Kapalı alanda zaten içemiyoruz. Şimdi de açık hava yasak. Nerede içeceğiz o zaman? Bize bir yer göstersinler ya da satmasınlar” diye isyan etti. Karardan haberi olmayanlar ise sigarasını söndürerek, “Bir daha içmeyiz ne yapalım” diye konuştu.