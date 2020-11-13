Son dakika: Sokakta sigara içme yasağı nereleri kapsıyor? Sokakta sigara içmenin cezası ne kadar? İşte o soruların cevapları

KADIKÖY
Mühürdar Caddesi, Tavus Sokak, Kadıköy Rıhtım Meydan (Eminönü, Beşiktaş İskeleleri İle Atatürk Anıtını Da Kapsayacak Şekilde Tüm Meydan), Yasa Caddesi, Körler Sokak, Boğa Heykeli Meydanı, Muvakkıthane Caddesi, Yağlıkçı İsmail Sokak...
Serasker Caddesi Güneşli Bahçe Sokak, Halitağa Caddesi İmamata Sokak, Caferağa Mescidi Sokak, Dumlupınar Sokak, Üzerlik Sokak, Pavlonya Sokak, Leylak Sokak, Osmancık Sokak, Mimar Çıkmazı Sokak, Yalın Sokak, Nihal Sokak...
Ali Suavi Sokak, Çilek Sokak, Karadut Sokak, Vahapbey Sokak, Şemsitap Sokak, Nal Sokak, Mürver Çiçeği Sokak, Kıvanç Sokak, Bayram Yeri Sokak, Gençlik SokakOnan Sokak, Başçavuş Sokak, Nazmi Bey Sokak, Çakır Sokak, Direkli Çarşı Sokak, Nesim Sokak.