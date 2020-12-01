Son dakika haberler: Rus aşısında şoke eden gelişme... Sputnik V'le aşılanıp koronavirüse yakalandılar!
Koronavirüs salgını tüm dünyayı avcunda tutmaya devam ederken virüse karşı geliştirilen aşılardan peş peşe gelen haberler dünyayı sevince boğmuştu. Gelen son dakika bilgilerine göre, Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca/Oxford aşılarıyla beraber Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V'in de yüksek etkinlik oranına sahip olduğu açıklanmıştı. Ancak Rusya'dan bugün gelen bir diğer son dakika haberi ise dünyayı tam anlamıyla şoke etti. Sputnik V aşısından sonra virüse yakalanan kişiler aşıyla ilgili kaygıları tekrar gündeme getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 589 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 473 bin 927 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artarken bir yandan da koronavirüsü yenecek aşılarla ilgili peş peşe olumlu haberler gelmeye devam ediyor.
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Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca/Oxford aşılarıyla beraber Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V'in de yüksek etkinlik oranına sahip olduğu geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.
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Ancak Rusya'dan Sputnik V aşısıyla ilgili gelen haberler bir kez daha kafaları karıştırdı. Ön testler sonucu yüzde 92 etkili olduğu açıklanan, ikinci dozla birlikte etkinlik oranı yüzde 95'e yükseldiği iddia edilen Rus Sputnik V aşısının birinci dozunu alan 20 kişi Kovid-19'a yakalandı!
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Sechenov Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nden Vadim Tarasov haberler üzerine yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanan bu kişilerin durumunu Sputnik V aşısına bağlamanın doğru olmadığını söyledi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V aşısının geliştirildiğini bizzat duyurmuş ve kendi kızının da aşıyı yaptırdığını açıklamıştı.
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Vadim Tarasov, yaptığı açıklamada "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Kovid-19 olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi
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Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti.
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Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Sechenov Üniversitesi'nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin Kovid-19'a yakalanmadığını söyledi.
Vadim Tarasov'a göre koronavirüs aşısının kendisinde Kovid-19 virüsünün bulunması, böylelikle kişilerin aşı kaynaklı bulaşı yaşaması mümkün değil.
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Tarasov, 42. günde Sputnik V'in ikinci dozuyla aşılanan kimsede korokanirüse rastlanmadığını ve aşının farklı bir yan etki ya da hastalık da yaratmadığını sözlerine ekledi.
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın Sputnik V'ten sonra geliştirdiği ikinci koronavirüs aşısı EpiVacCorona'nın geniş çaplı insan denemelerine pazartesi günü başlatıldığını açıkladı.
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Öte yandan Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" adlı aşı adayı dozunun, 10 dolardan (yaklaşık 79 Türk lirası) az fiyata yurt dışına satılacağı açıklanmıştı.
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Aşının doz fiyatının, Şubat 2021'den itibaren uluslararası piyasada 10 dolardan az olacağı belirtilen açıklamada, "Bir kişinin aşılanması için gerekli 2 dozun fiyatı 20 dolardan (yaklaşık 158 Türk lirası) az olacak." ifadesi kullanılmıştı.
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"Sputnik V" aşısının virüse karşı etki oranının ikinci doz uygulamasıyla birlikte yüzde 95'in üzerine çıktığı ileri sürülüyor.
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Sputnik V'i geliştiren bilim insanları, etkinlik oranı beklendiğinden düşük çıkan ve hayal kırıklığı yaratan AstraZeneca'ya da ilginç bir teklif götürdü.
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Rus aşısının arkasındaki bilim insanları, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştiren İngiliz AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’ne aşılarının etkinliklerini artırmak için kendilerininki ile karıştırarak denemeleri çağrısında bulundu.
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Rusya'nın Sputnik-V aşısının 28. günde yüzde 91.4, 42. gündeyse yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. AstraZenaca/Oxford aşısından ise hayal kırıklığı yaratan bir haber gelmişti.
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İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının denemelerinden ortalama yüzde 70 başarılı sonuç alındığı açıklamasının ardından denemelerle ilgili veriler sorgulanmaya devam ediyor.
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Öte yandan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Rusya'da vaka ve ölüm sayıları ürkütücü bir şekilde artmaya devam ediyor.
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Son 24 saatte 569 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgın başından bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti. Toplam can kaybı rekorla birlikte 40 bin 464’e yükseldi.
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Rusya'da son 24 saatte 26 bin 402 kişiye koronavirüs teşhisi koyulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 322 bin 56 olarak açıklandı.