Son dakika haberler: Putin'in öksürük krizi Rusya'da olay yarattı, Kremlin'den jet yalanlama geldi!
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da vaka ve ölüm sayıları hızla artarken Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telekonferans toplantısında yakalandığı öksürük krizi ülkede korku yarattı. Konuşması sık sık bölünen Putin'in koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı merak konusu olurken Kremlin açıklama yapmak zorunda kaldı ve iddiaları yalanladı.
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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da bugün itibarıyla en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi.
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Ülkede son 24 saatte 23 bin 610 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmasıyla salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı da 2 milyonu aştı.
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Ülke alınan tüm önlemlere rağmen salgının yayılmasını durduramamışken Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı yayınlanan bir telekonferans görüntüsünde yakalandığı öksürük krizi panik yarattı.
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68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı, koronavirüsün neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.
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Putin video görüşmesinde Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı.
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Konuşmasını yarıda bırakarak 'Affedersiniz' diyerek elini ağzına götürdü ve öksürük krizini engellemeye çalıştı.
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Bu görüntüler Putin'in koronavirüse yakalanmış olabileceği kuşkusunu doğururken Daily Mail'de yer alan habere göre Kremlin yetkilileri duruma hemen müdahale etti.
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Videodan Putin'in öksürdüğü zor anların bulunduğu kısımlar çıkarılarak resmi siteye tekrar yüklenirken Kremlin de artan Kovid-19 endişesine karşı bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Kremlinden yapılan açıklamada Devlet Başkanı Putin'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve koronavirüse yakalanmadığı söylenirken iddialar da yalanlanmış oldu.
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Rusya'da hali hazırda iki koronavirüs aşısı geliştirilmiş durumda. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nde geliştirilen ve Sputnik V adı verilen ilk aşının haberi Putin tarafından verilmiş, hatta devlet başkanı aşının kendi kızında denendiğini açıklamıştı.
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Görevi gereği sık sık virüs riski taşıyan ortamlara giren Putin'in bir süredir kendini sakındığı ve izolasyon benzeri önlemler aldığı biliniyor.
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Kremlin'den Putin'e aşı yapılıp yapılmadığı konusunda bir açıklama gelmedi ancak Putin'in koronavirüs aşısı olmadığı kulislerde paylaşılan bir bilgi.
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Daily Mail geçtiğimiz günlerde de Rusya'da 20 yıldır iktidarda olan Vladimir Putin döneminin sona ermek üzere olduğunu iddia etmişti.
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İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını belirten bir haber yayınlamıştı.
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Moskova'daki kaynaklardan elde edilen bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in, 2012'den bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ileri sürüldü.
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Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği iddia ediliyordu.
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Uzmanlar tarafından Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olduğu ifade ediliyor.
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Kremlin bu haberler karşısında da acil bir yalanlama yayınlamış, devlet başkanının sağlığının yerinde olduğunu ve istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.
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Öte yandan Rusya'da Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlayacak yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı da ülkeden gelen bir diğer ilginç haber.
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Ülkedeki kaynaklar bu yasa tasarısının "Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlamıştı.
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Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor. Rusya'da haziran ayında Devlet Başkanı Putin’in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylaması yapılmıştı.
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Bu referandumda, Rusya'nın son 20 yılına damgasını vuran en önemli insan olan Vladimir Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açacak anayasa değişiklikleri oylandı ve Putin bu kritik oylamayı ezici bir üstünlükle kazandı.