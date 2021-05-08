Son dakika haberler... NASA'dan sürpriz paylaşım: Mars'ta uçan helikopterin sesini dinlettiler!
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) geçtiğimiz ay ortasında ilk defa havalanmış, insanlığın bu tarihi başarısı tüm dünyada gündem olmuştu. NASA bu kez de sürpriz bir paylaşımla Ingenuity'nin Mars semalarında uçarken çıkardığı sesi paylaşarak heyecan yarattı.
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Tüm dünyanın gözü bir süredir Mars'ta devam eden NASA görevinde. Ingenuity helikopteri Mars göklerinde uçup araştırmalar yaparken uzay keşifleri tarihine geçmeye devam ediyor.
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Takvimler 19 Nisan'ı gösterdiğinde NASA, 'Kızıl Gezegen' Mars'taki tarihi uçuşu gerçekleştirdi. Bu motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş oldu.
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Mars'tan NASA'ya ulaşan ilk verilere göre Ingenuity bir dakikadan daha az süre havada kaldı.
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Bilim insanlarının amacı da buydu. NASA, ilerleyen günlerde helikopterin uçuş süresi ve yüksekliğini kademeli olarak artırmayı hedefliyor.
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Keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderilen mini helikopter Ingenuity, 4’üncü uçuşunu 117 saniyede tamamladı. NASA ise bir sürpriz paylaşımla bu uçuşu taçlandırdı.
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30 Nisan'da gerçekleşen ve başarıyla tamamlanan bu uçuşun ses kaydını resmi Twitter hesabından paylaşan NASA yaklaşık 80 metre yükseklikte gerçekleşen uçuşun uzayda yankılanan sesini insanlığa dinletti.
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Bu aynı zamanda bir başka gezegende bir uzay aracının başka bir uzay aracı tarafından kaydedilen ilk sesi olarak da tarihe geçmiş oldu.
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Ingenuity'nin dakikada 2 bin 500 kez dönen pervanelerinin çıkardığı ses Mars atmosferinin yapısı nedeniyle düşük frekansta duyuluyor ve uzmanlar tarafından sivrisinek sesine benzetildi.
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Öte yandan NASA'nın 85 milyon dolar değerindeki, ebatlarının küçüklüğünden dolayı bir drone'a benzeyen uzay helikopteri son uçuşunda en yüksekten ve en çok mesafeyi kat ederek uçmayı başardı.
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NASA geçtiğimiz günlerde de Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracı yoluyla Mars'taki buzlu kum tepelerini fotoğrafladı.
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Söz konusu karede gezegenin kuzeyinde yer alan 5 kilometre çapındaki kraterdeki buzlu kum tepeleri yer aldı.
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NASA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda. NASA ayrıca fotoğrafta yer yer alan dar olukların, kanal oluşumunun başladığına işaret ettiği bilgisinin altını çizdi.
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NASA’nın iki tonluk Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı, 12 Ağustos 2005'te başlayan 498 milyon kilometrelik yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'MOXIE' isimli aracı da geçtiğimiz günlerde Mars'ta oksijen üretmeyi başardı. Bu adım Mars'ın kolonileştirilmesi için atılan son derecek kritik bir adım olarak nitelendirildi.
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Mars gezegeni hem dünyaya olan yakınlığı hem de şimdiye kadarki bilimsel keşiflerin kanıtladığı özellikleri gereği gelecekte insanoğlunun uzayda yaşam umudunu ayakta tutan en önemli gök cismi.
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İşte uzayda uçan insan yapımı helikopter Ingenuity'nin tarihe geçen sesi...