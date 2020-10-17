Son dakika haberler... Koronavirüste panik büyüyor: Önlemler 'Yüksek tehdit' seviyesine çıkarıldı!

Londra'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, salgına karşı alınan önlemleri bugünden itibaren "yüksek tehdit" seviyesine çıkarıldı. Londra'yla birlikte Essex, York ve Elmbridge de "yüksek tehdit" seviyesine çekildi. Manchester ise Liverpool ve Lancashire ile birlikte en üst seviyeye, yani "çok yüksek tehdit" kategorisine alındı.