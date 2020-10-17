Son dakika haberler... Koronavirüste panik büyüyor: Önlemler 'Yüksek tehdit' seviyesine çıkarıldı!
Koronavirüs salgını Avrupa'yı vurmaya devam ediyor. Hem tüm ülkelerden vaka sayılarında rekorlar kırılırken İngiltere'de önlemler 'Yüksek tehdit' seviyesine çıkarıldı.
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Koronavirüs salgını adeta Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ülkeler vaka rekorları kırıyor, yaklaşan kış mevsimine hazırlık olarak yeni ve sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor. Salgındaki artıştan en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de ise önlemler yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor.
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Londra'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, salgına karşı alınan önlemleri bugünden itibaren "yüksek tehdit" seviyesine çıkarıldı. Londra'yla birlikte Essex, York ve Elmbridge de "yüksek tehdit" seviyesine çekildi. Manchester ise Liverpool ve Lancashire ile birlikte en üst seviyeye, yani "çok yüksek tehdit" kategorisine alındı.
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"Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00'de kapanmasını içeriyor.
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Avam Kamarası'nda önlemlerle ilgili milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Matt Hancock, Londra'da her 10 günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını açıkladı.
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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Kimse daha fazla kısıtlama istemiyor ancak bu Londralıları korumak için gerekli görüldü" dedi ve "başka bir seçeneğin olmadığını" söyledi.
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Koronavirüs kısıtlamalarının vaka artışı görülen bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında görüşmeler devam ediyor.
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Londra'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 730'a ulaşmış ve dün 1722 yeni vaka tespit edilmişti.
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Ülke çapında yeni vaka sayıları dün 20 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 657 bini aştı, can kaybı ise 43 bin 245'e ulaştı.
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"Çok yüksek tehdit" kategorisinde şimdiye kadar yalnızca Liverpool kenti bulunuyordu. Bugünden itibaren Manchester ve Lancashire da artık bu kategoride.
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Fakat Manchester'daki yerel yöneticiler, çok yüksek tehdit kategorisinin yeme içme mekanlarına getirdiği kısıtlamalara karşı çıkıyor.
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Bölgedeki belediye başkan vekilleri ve yerel meclis liderleri ortak bir açıklama yaparak çok yüksek tehdit seviyesine çıkılmasından etkilenen işletmelere daha fazla maddi yardım talep etti.
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Yerel yöneticiler, mekanların kapatılması yerine yerel yönetimlere koronavirüs kurallarına uymayan mekanların kapatılmasına dair daha fazla yetki verilmesi gerektiğini savundu.
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Hükümetin planı; İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.
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"Yüksek tehdit" değerlendirmesi yapılan bölgelerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanacak ve dış mekanlarda sadece 6 kişi bir araya gelebilecek.
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"Çok yüksek tehdit" altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak. Liverpool ve bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, niçin ülke çapında geçerli olacak tek tip sokağa çıkma kısıtlaması planı ilan etmediğini açıklamıştı.
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Johnson "Bunun doğru yol olduğuna inanmıyorum" demiş ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye zarar verdiğini, okul çağındaki çocukların da bundan olumsuz etkilendiğini söylemişti.
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Ülkede ayrıca "devre kesici" olarak nitelendirilen, günlük hayatın geçici bir süre -en az 2 hafta - "askıya alınması" da tartışılıyor. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte, Başbakan Boris Johnson üzerinde de bu yönde baskılar artıyor.
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Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'a "bilime uygun hareket etme" çağrısı yaptı.
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Keir Starmer, her yerde farklı tedbirler öngören ve yerel yönetimler tarafından da eleştirilen plan yerine, ulusal düzeyde "devre kesici" diye tabir edilen sıkı önlemleri uygulanmasını istedi.
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Muhalefet, Ekim ayı bitmeden İngiltere'nin her yerinde hayatı tamamen durduracak düzeyde sıkı önlemler açıklanması gerektiğini vurguluyor.