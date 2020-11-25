Son dakika haberler... Koronavirüse karşı yeni tedbirler gelecek mi? Prof. Dr. uyardı: Kimse güvende hissetmesin

SON KISITLAMALARIN ETKİSİ YENİ GÖRÜLECEK A Haber canlı yayınına bağlanan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, şu açıklamaları yaptı:



Maalesef artışlar devam ediyor. Bundan 1 hafta-14 gün önceki durumları yansıtıyor. Henüz daha son kısıtlamaların etkisinin görüleceği zamana yeni yeni gireceğiz. BU artışlar beklenen bir durum. Bu artışlar olduğu için bu tedbirler geldi. Üzücü ama şaşırtıcı değil.



Bu artışlar bu tedbirlerin ne kadar lüzumlu olduğunu gösteriyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren duraklama ve düşüş başlayabilir. Umarım bunu başarırız. Başaramazsak daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. Ben böyle olmasını hem istemiyorum hem de olmaz diye umut ediyorum.