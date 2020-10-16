Son dakika haberler: Koronavirüs vaka haritası: İstanbul, Ankara ve Bursa'da son durum.. Fahrettin Koca İstanbul ve Bursa'ya dikkat çekti..
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Bir haftadır Kovid-19 vakaları başta İstanbul ve Bursa birçok ilimizde artış eğiliminde.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarına ilişkin "Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz." dedi. Bu açıklamanın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki koronavirüs risk haritasını araştırıyorlar. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklaması ve detaylar
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Bakan Koca, Erzurum programları kapsamında ziyaret ettiği valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Okay Memiş ile kentteki Kovid-19'a ilişkin değerlendirme yaptıklarını söyledi. Erzurum Şehir Hastanesinin pandemide bölgenin yükünü aldığını ifade eden Koca, şöyle konuştu:"Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk
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Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150 den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi."
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Bakan Koca, Şehir Hastaneleri başta olmak üzere yenilenmiş ve artırılmış kapasitelerle salgını karşıladıklarını belirterek birçok ülkede yaşanan üzücü görüntülere hastanelerinde şahit olmadıklarını dile getirdi.Erzurum Şehir Hastanesinin bölge için önemli bir yükü aldığını aktaran Koca, şunları kaydetti:
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"Mart ayından beri sürdürdüğümüz mücadelede son bir ayda salgını önemli oranda baskıladığımızı söyleyebilirim. Birkaç haftadır ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşadık. Ancak bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Özellikle son 4-5 hafta zaman diliminde belirgin bir azalışı ama bir haftadan bu yana da artan ve birçok ilimizde de gözlemlediğimiz başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bir artış eğilimi içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım geçtiğimiz haftalardaki düşüşe güvenerek lütfen tedbiri elden bırakmayalım rehavete kapılmayalım, kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım. Elimizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyelim."
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Bursa Valisi en çok zorlandıkları konuyu anlattı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da pozitif hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Yanındaki heyet ile birlikte denetime çıkan Vali Canbolat, küçük işletmelerde pozitif vakaların filyasyon hikayesi tespitinde güçlükler yaşandığını belirterek, "Kimse başkasıyla temas kurdum demiyor" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün düzenlediği basın toplanrtısında ''1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz'' demişti.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı. Bursa'daki denetimler ise Bursa Valisi Yakup Canbolat, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in iştirakiyle yapıldı.
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Ekiplerin sahada her türlü tedbiri aldıklarını, Bursalıların kurallara riayet ettiğini ifade eden Vali Yakup Canbolat, ''Pandemi süreci artık sıkıntılı bir hâle gelmeye başladı. Vaka sayıları artıyor, tabiî Bursa'da da artıyor. Bunu tespit etmeye yönelik çalışmalarımız var. Fakat gördüğümüz kadarıyla vaka artıyor, aile içerisindeki bulaşma oranları artıyor. İkinci gördüğümüz husussa, küçük işletmelerde pozitif vaka çıkınca filyasyon hikâyesi alınırken, yakın temaslıları beyan etmede eksiklik var.
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Kimse 'Başkasıyla temas kurdum'demiyor. Dolayısıyla o gözden kaçınca bulaşma sayısı artıyor. Bütün vatandaşımızdan ricamız, bu temel 3 kurala uyacağız. Her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe ve temizlik.
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Bursalı bütün hemşerilerimizden rica ediyoruz, biraz daha titiz ve hassas olalım. Bu hastalığı hep birlikte ve el birliğiyle gayret ederek yenebileceğiz. Başka çaresi de yok bu işin.
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Bugün Nilüfer ilçemizi gezdik, buradaki vatandaş ve esnafımızla sohbet ettik. Gördük ki bu caddedeki vatandaşımız daha sağ duyulu, basiretli, hepsinde maske var. Hijyen şartlarına da uyum göstermeye çalışıyorlar'' dedi.
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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte alınan tedbirlerin daha üst seviyeye çıkarıldığını belirten Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, ''Sayı olarak artışla, vakaya ya da hastaya dönüşme meselesi aynı değil. Dolayısıyla influenza dediğimiz grip virüsünün de içerisine girmesiyle bir miktar daha artış olabilir.
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Tabiî maske, mesafe ve hijyen konularındaki kuralları uygularsak, influenzadan da eş zamanlı korunmuş olacağız. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllardaki hızlı artış gören sayıyı bu sene yaşamamayı düşünüyoruz'' dedi.
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SAĞLIK BAKANI, ''BURSA'DA ARTIŞ VAR'' DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında ''1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz'' demişti.
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Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670'e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu.
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Bakan Koca illerdeki vaka sayılarında son durumu paylaştı;