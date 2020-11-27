Son dakika haberler: Karahantepe nerede? Karahantepe Göbeklitepe'den eski mi?

250’DEN FAZLA DİKİLİTAŞ VAR Şanlıurfa ili sınırları içinde Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Karahantepe’deki yapılar ilk olarak 1997 yılında yüzey araştırmaları sırasında Doç. Dr. Bahattin Çelik tarafından keşfedildi.



Neolitik döneme ait kalıntılarda geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında kazılara başlandı. Karahantepe’de yapılan jeofizik ve jeoradar çalışmalarında 250’den fazla dikilitaşın varlığı tespit edildi.



Hava fotoğraflarında bile arkeolojik alanın yüzeyinde dikilitaşları görmek ve saymak mümkündü. Göbeklitepe’den daha eski olduğuna yönelik tartışmalar daha önce de vardı.



Ancak bilimsel kazı ekibi bu tartışmalara çok sıcak bakmıyor. Karahantepe’nin Göbeklitepe’den eski olması ya da yeni olması onun bilimsel değerini değiştirmediğine dikkat çekiyorlar.