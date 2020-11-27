Son dakika haberler: Karahantepe nerede? Karahantepe Göbeklitepe'den eski mi?
Karahantepe, Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde yer alan arkeolojik alandır. Şehir merkezine 46 km uzaklıkta olan Karahantepe, 1997'de keşfedildi. Neolitik dönemden kaldığı düşünülen 250 dikilitaşın bulunduğu alanda ilk kazı çalışmaları Eylül 2019'da başladı. Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe Türkiye’nin yeni yüzü olma yolunda.
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Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan yarattı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Karahantepe’de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe’den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız” dedi.
Şanlıurfa’ya 46 kilometre mesafede, 2 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda bugüne kadar çok önemli bilgilere ulaşıldı.
Göbeklitepe ile çağdaş olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Karahantepe kazılarında 250’den fazla dikilitaş tespit edildi. Alandaki arkeolojik kazılar genişletildikçe yeni sürprizler ortaya çıkıyor.
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250’DEN FAZLA DİKİLİTAŞ VAR
Şanlıurfa ili sınırları içinde Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Karahantepe’deki yapılar ilk olarak 1997 yılında yüzey araştırmaları sırasında Doç. Dr. Bahattin Çelik tarafından keşfedildi.
Neolitik döneme ait kalıntılarda geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında kazılara başlandı. Karahantepe’de yapılan jeofizik ve jeoradar çalışmalarında 250’den fazla dikilitaşın varlığı tespit edildi.
Hava fotoğraflarında bile arkeolojik alanın yüzeyinde dikilitaşları görmek ve saymak mümkündü. Göbeklitepe’den daha eski olduğuna yönelik tartışmalar daha önce de vardı.
Ancak bilimsel kazı ekibi bu tartışmalara çok sıcak bakmıyor. Karahantepe’nin Göbeklitepe’den eski olması ya da yeni olması onun bilimsel değerini değiştirmediğine dikkat çekiyorlar.
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YENİ HEYKELLER BULUNDU
Bu yıl yapılan kazılarda Karahantepe’de oldukça ilginç buluntular ele geçti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yılki kazılarla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacak.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul şunları söyledi; “Bakanlığımız Karahantepe kazıları ile ilgili büyük bir heyecan duyuyor. O nedenle kazı sonuçları ile ilgili bilgilendirmeyi kendilerinin yapmasını uygun buluyorum.
Bu yıl insan sembolizesinin öne çıktığı çok önemli buluntular elde ettik. Heykeller, yeni yapılar keşfettik. Sayın Bakanımızın gösterdiği kısa filmdeki heykel başı oldukça ilginç. 50 cm çapındaki heykel başı ana kayaya oyulmuş. Yine etrafında ana kayaya oyulmuş yapılar tespit ettik. Etrafındaki rit
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3 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI
Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı.
Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde dikili taşlar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle İstanbul Üniversitesi'nce Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında bölgede ilk kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı.
Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi. Hava şartları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar ayında yapılması planlanan kazı çalışmalarının ertelendiğini ifade eden Karul, "Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de yürütülen çalışmalara çok önem veriyor. Burası gelecekte Türkiye’nin yeni yüzü olacağını ümit ediyoruz” dedi.