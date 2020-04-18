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DHA- AA- İHA
Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 09:44,

Son dakika haberler: İstanbul'da sessizlik hakim

Corona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

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Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan corona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlanmıştı. Geçen haftada da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftada devam etmesiyle birlikte İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde yaşanan yoğunluk sona erdi.

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Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

3ANKARA, SESSİZLİĞE UYANDI

ANKARA, SESSİZLİĞE UYANDI

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ankara, sessiz bir güne uyandı. Gece yarısı başlayan yasakla birlikte başkentte cadde ve meydanlar bomboş kaldı.

4SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDIĞI SAMSUNDA BUGÜN

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDIĞI SAMSUN'DA BUGÜN

Samsun'da Türkiye genelinde hafta sonu 31 kentte getirilen sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

5TRABZONDA CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Trabzon'da İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

6KONYADA MEYDANLAR BOŞ KALDI

KONYA'DA MEYDANLAR BOŞ KALDI

Konya’da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

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