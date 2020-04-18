Son dakika haberler: İstanbul'da sessizlik hakim

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan corona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlanmıştı. Geçen haftada da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftada devam etmesiyle birlikte İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde yaşanan yoğunluk sona erdi.