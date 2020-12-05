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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Ermenistan'da sular durulmuyor... İtiraf canlı yayında geldi: Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştı!
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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 15:24 | 

Son dakika haberler: Ermenistan'da sular durulmuyor... İtiraf canlı yayında geldi: Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştı!

Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilginin ardından Ermenistan'da başlayan kaos her geçen gün büyüyor. Halk Başbakan Paşinyan'ın istifası için sokakları çıkmaktan vazgeçmezken, Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında başvurduğu taktikler de bir bir gün yüzüne çıkıyor. Öte yandan Ermenistan'ın kayıplarının iddia edilenden çok daha büyük olduğu, ordusunun neredeyse tamamen yok olduğu da ortaya çıktı...

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Azerbaycan karşında 44 günde aldığı tarihi hezimetin ardından karışan Ermenistan'da sular durulmuyor. hala istifa etmeyen Paşinyan'a bir darbe daha geldi!

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Erivan'da halk sokaklara dökülüp hükümetin istifasını talep etmeye devam ederken Ermenistan'ı Azerbaycan'ı yenebilmek için kullandığı akıl almaz taktikler de bir bir ortaya dökülüyor.

3Eski cumhurbaşkanından çok konuşulacak açıklama
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Eski cumhurbaşkanından çok konuşulacak açıklama!

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan canlı yayında yaptığı açıklamada 'Ermenistan savaşa Türkiye'yi çekmek için elinden geleni yaptı' diyerek oynana kirli oyunları ortaya çıkardı.

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Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakları terk etmemek için Azerbaycan ile girdiği savaşa ilişkin, "Yetkililer savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptı." dedi.

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"News.am" sitesinin haberine göre, Koçaryan, Five TV kanalına Azerbaycan'ın 44 günde Ermenistan'ı yenmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6Paşinyan savaşı çıkarmak için her şeyi yaptı
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'Paşinyan savaşı çıkarmak için her şeyi yaptı'

Koçaryan, Ermenistan'ın savaştan kaçınabileceğini ancak Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin savaşı kaçınılmaz hale getirmek için her şeyi yaptığını belirtti.

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Paşinyan yönetiminin tutarsız açıklamalarının Ermeni tarafının istekleri konusunda kafa karışıklığı oluşturduğunu vurgulayan Koçaryan, bu tutumun ise taraflar arasındaki müzakereleri çıkmaza götürdüğü izlenimi oluşturduğunu söyledi.

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Koçaryan, bu şartlar altında savaşın Ermenistan'ın süreci tıkaması sonucunda çıktığına dair zihinlerde soru işareti bırakmadığını kaydetti.

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Ermenistan yetkililerinin Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunu meşrulaştırdığına dikkati çeken Koçaryan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığının yasal dayanağının halkların kendi kaderini tayin hakkının uygulanması olduğunu belirtti.

10Paşinyan doğrudan suçlu
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'Paşinyan doğrudan suçlu'

Koçaryan, "Şimdi, açıklamalarımızı değiştirdik ve sorunun çözümünü devletlerin toprak bütünlüğü düzlemine getirdik. Uluslararası toplumun bu savaşı ve Azerbaycan'ın saldırganlığını toprak bütünlüğünün restorasyonu olarak görmesinin nedeni de budur." ifadelerini kullandı.

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Koçaryan, hükümetin kasıtlı olarak bu savaşa gidip gitmediği sorusuna, "Sanırım bu hükümet iktidarda kaldığı sürece bu gerçeği bilmeyeceğiz" cevabını verirken, "Ermenistan başbakanının her iki konuda da doğrudan suçlu" olduğu yorumunu yaptı.

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Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

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Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilmişti.

14İmha edilen ve ele geçirilen silahların tutarı 4,8 milyar dolar
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İmha edilen ve ele geçirilen silahların tutarı 4,8 milyar dolar

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırma görevlileri, 44 günlük savaşta Ermenistan ordusunun silah ve araç kayıplarının maddi boyutunu hesapladı.

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UNEC Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün araştırmasına göre, Ermenistan savaşta 4,8 milyar dolar değerindeki silahlarını kaybetti.

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Savaştan sonra Ermenistan'ın üst rütbeli askerlerinin yaptığı açıklamalara bakıldığında, operasyonun ilk 4 gününde Ermenistan ordusunda dağılma eğilimi belirdiği, Azerbaycan ordusuyla baş edemeyeceklerinin anlaşıldığı ve bunun da Başbakan Nikol Paşinyan'a rapor edildiği ortaya çıktı.

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İşgal dönemi boyunca, savunma hatlarını kalın beton duvarlarla kuran Ermenistan ordusuna en büyük zararı Azerbaycan'ın envanterinde yer alan Türk yapımı SİHA'lar ile kamikaze İHA'lar verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı savaşın ilk gününden son gününe kadar Ermenistan'ın pahalı silahlarının hava unsurlarıyla imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Tüm dünya, Azerbaycan'ın modern bir savaş yürütmesini dakika dakika izledi.

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Azerbaycan'ın topraklarını peş peşe işgalden kurtarmasıyla Erivan yönetiminin imzalamak zorunda kaldığı ateşkesle Ermenistan ordusunun kayıpları daha net anlaşıldı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde neredeyse adım başı Ermenistan ordusuna ait silahların demir yığını haline geldiği görüntülendi.

19Kayıplar açıklanandan çok daha fazla
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Kayıplar açıklanandan çok daha fazla

Ermenistan ordusuna ait 287 tankı imha eden, 79 tankı ise ele geçiren Azerbaycan ordusu karşı tarafı toplam 366 tanktan mahrum bıraktı. Azerbaycan ordusu ayrıca 69 zırhlı piyade aracını imha etti, 47'sini ise ele geçirdi. 252 askeri kamyon imha edildi, 270'si ele geçirildi. Savaşta, Ermenistan ordusunun 7 komuta noktası ve 11 mühimmat deposu da imha edildi.

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Azerbaycan ordusu, çatışmalar boyunca havadaki üstünlüğünü korudu. Savaş süresince Ermenistan'a ait 5 Su-25 savaş uçağı düşürüldü.

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Ermenistan ordusunun silahlarını hızla kaybetmesi, askerinin psikolojisine de yansıdı.

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Zaman içinde çoğu Ermeni asker savaş istemediğini bildirdi, bölgeden çıkmaya çalıştı.

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Ordudaki can kayıplarının çok olması nedeniyle Erivan yönetimi, çeşitli kararlar alarak eli silah tutanları orduya çağırdı.

24Rakamlar Ermenistan kamuoyunda da dile getiriliyor
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Rakamlar Ermenistan kamuoyunda da dile getiriliyor

Ermenistan'ın siyasi makamları 2. Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 500 civarında askerin öldüğünü açıklasa da gerçek kaybın bu rakamın çok üzerinde olduğu Ermenistan kamuoyunda da dile geriliyor.

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Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın damadı, Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi Mikayel Minasyan, savaşta 4 bin 750 Ermeni asker ve subayı kaybettiklerini, Savunma Bakanlığının bu konudaki raporunun Başbakan Paşinyan'a sunulduğunu açıkladı.

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Fakat Ermenistan'ın asker kaybının Minasyan'ın açıkladığı rakamdan çok daha fazla olduğu vurgulanıyor.

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Sadece, Azerbaycan özel harekat unsurlarının Şuşa'yı işgalden kurtarmak için yüz yüze savaşa girmeleri nedeniyle şehrin çevresinden 600'den fazla Ermeni askerin cesedi Erivan yönetimine teslim edildi.

28Ermenistan ordusunun yüzde 80i yok oldu
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"Ermenistan ordusunun yüzde 80'i yok oldu"

Ermenistan ordusunun savaşta uğradığı ağır hezimet hem mevcut hem de eski yöneticiler tarafından kabul ediliyor. Eski Başbakan Hrant Bagratyan'ın "Ordumuzun yüzde 80'i yok oldu. Bozguna uğradık. Bu sır değil çünkü savaş alanında ne kadar silah, zırhlı araç ve topumuzun kaldığını Azerbaycanlılar da sayıyor. Artık ordu diye bir şey yok. Bu aslında yenilgi de değil, bu bir bozgun." açıklaması, Ermenistan ordusunun yaşadığı hezimeti ortaya koyuyor.

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