Son dakika haberler... Edirne'ye Bulgar turist akını! Meşhur 'Ulus Pazarı' kapandı ama... Kişi başına 150 Euro

İşlerinin iyi olduğunu söyleyen esnaflardan Ahmet Sağlık, "Bulgaristan'dan gelenler azaldı ama işlerimiz gayet güzel. Ulus Pazarı kapandı ama yine Bulgaristan'dan gelenler var yine. Şu an daha çok parası olanlar geliyor. Balıktan tutun kuruyemişe kadar her şeyi satın alıyorlar. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz ve şu an işlerimiz iyi" ifadelerini kullandı.