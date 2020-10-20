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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 12:59 | 

Son dakika haberler: Devleti dolandırmakla övünen rapçiye hapis şoku!

Nuke Bizzle ismiyle tanınan ABD'li rap şarkısıcısı Fontrell Antonio Baines, elinde deste deste paralarla poz vererek çektiği video klibinde devleti dolandırmakla övünüyordu. Klibi izleyip harekete geçen savcılar ünlü rapçiyi tutukladı.

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ABD'de Nuke Bizzle ismi ile tanınan rapçi Fontrell Antonio Baines, elinde deste deste paralar tutarak pozlar verdiği ve zengin olmakla övündüğü bir klip çektikten sonra tutuklandı!

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Nuke Bizzle'ın klibi YouTuba'da 400 binden fazla izlenmiş, klipteki paraların görüntüsü sosyal medyada çokça paylaşılarak viral haline gelmişti.

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Şüphe uyandıran bu klip federal savcıların da dikkatini çekti ve Nuke Bizzle hakkında soruşturma başlatıldı. Büyük skandal ise böylelikle ortaya çıktı.

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Harekete geçen savcılar, 31 yaşındaki rap'çinin corona virüs sürecinde dağıtılan milyon dolarlık yardımı hileli bir şekilde elde ettiği ve çok sayıda ABD vatandaşını dolandırdığını tespit etti.

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Nuke Bizzle'ın ABD hükümetinin koronavirüs salgını için dağıttığı, serbest çalışan ya da işlerini kaybeden ABD'li vatandaşlara yönelik başlattığı işsizlik yardım paralarını dolandırdığı ortaya çıktı.

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Nuke Bizzle, sadece klip çekmekle kalmayıp ABD vatandaşlarından çaldığı paralarla Instagram hesabından da paylaşımlar yaptı.

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Ünlü rap'çi klibinde yanındaki şarkıcı arkadaşlarıyla birlikte elinde tuttukları zarfları kameraya doğru sallarken bir yandan da "İşsizlik çok tatlı", "EDD'den zengin olduk" gibi ifadeler kullanıyor.

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Yüzsüz şarkıcı işlediği suçla övünmekle kalmayıp klibin adında bile EDD ifadesini kullanmaktan çekinmemiş.

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"EDD" işsizlik yardımlarını yapan Kaliforniya İş Bulma Kurumu'nun kısaltması olarak kullanılıyor.

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Hakkında açılan soruşturmada Nuke Bizzle'ın 92 kişinin hesap kartını çalarak bu hesaplara yatırılan yardım paralarını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

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Rap'çini çalıntı kimliklerle 1,2 milyon dolardan (yaklaşık 9,48 milyon TL) fazla Covid-19 işsizlik yardımını aldığı anlaşıldı.

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Cuma günü yakalan şarkıcı sadece hırsızlıkla değil kimlik hırsızlığı suçlamasıyla da yargılanacak.

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Federal hükümeti dolandırmak ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar ABD'de çok ağır şekilde cezalandırılıyor.

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Rapçi mahkeme sonucunda suçlu bulunursa 22 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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