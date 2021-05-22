Son dakika haberler... Belçika'da insan avı sürüyor: Ağır silahlarla firar eden asker her yerde aranıyor

Conings Yugoslavya, Bosna, Kosova, Lübnan, Irak ve Afganistan'da sniper olarak görev yapmış çok tecrübeli bir asker. Aynı zamanda bir kaynak ustası olan Conings orduda tamir bölümünde de görev almış pek çok araç gereç ve teçhizatı iyi bilen ve kullanabilen bir insan.