Son dakika haberler: 27 yıldır işgal altındaydı! Azerbaycan ordusu Kelbecer'de
ErmenistanAzerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilgiden sonra yıllardır işgal ettiği toprakları teker teker terk etmeye başladı. Azerbaycan ordusu Ağdam'dan sonra 27 yıldır işgal altında tutulan Kelbecer'e girdi. Ermeniler terk ettikleri topraklarda bulunan her şeyi yakıp yıkarken işgal altında tuttuğu topraklara binlerce mayın yerleştirdiği ortaya çıktı...
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Azerbaycan ordusu 44 gün süren çatışmaların ardından hem cephede hem de diplomasi masasında Ermenistan karşısında kazandığı zaferin ardından işgal altındaki topraklarına geri dönüyor.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.
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Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdiğinde ise Ermenistan'ın ardında bıraktığı korkunç gerçekle karşılaştı.
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Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çıkmadan önce yüzlerce mayın döşediği ortaya çıktı.
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Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.
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Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.
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Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.
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Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek. Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara bulucuğunda yapılan anlaşma gereği, 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler evleri ve ormanlık alanları yakıyor.
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Rus medyasında ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin çıkmadan önce evleri ateşe verdiği ve tahrip ettiği görülüyor.
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Kelbecerlilerin 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanlar, bir süredir orada yaşayan Ermenilerce kapı, pencere ve banyo aksesuarlarına kadar sökülüyor, daha sonra ise ateşe veriliyor. Ermeniler sadece evleri değil, etraftaki ağaçları da yakıyor.
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AFP ve AP gibi haber ajansları tarafından servis edilen fotoğraflarda ise Ermeni askerlerin neşeli halleri şaşkınlık yarattı.
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Kelbecer'i terk etmeye hazırlanan Ermeni askerler bölgede görev yapmaya başlayan Rus barış gücü askerleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi, poz verirken ise sanki hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler saçtı.
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Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer 1993'te işgal edilmişti.
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Kelbecer ilindeki kent merkezi ve 128 köyde yaşayan yaklaşık 60 bin Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine yerleşmişti.
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Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer'e farklı bölgelerden Ermenileri getirerek yasa dışı şekilde iskan ettirmişti.
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da Azerbaycan ordusu, eşyalarını alabilmek için onlardan yardım isteyen Ermeni sivillere eşyalarını almalarında ve köyü terk etmelerinde yardım etti.
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Gülablı köyünü boşaltmaya hazırlanan Ermeni siviller eşyalarını alabilmek için Azerbaycan ordusundan yardım istedi. Azerbaycan askeri, Ermenilere eşyalarını almaları için yardım etmenin yanı sıra köyü terk etmelerinde de yardımcı oldu.
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Yaşanan olay sosyal medyaya yansırken, Azerbaycan askerinin bu davranışı, Azerbaycan'ın Ermeni sivillere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ettiğine bir kez daha kanıt oldu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini önceki gün ziyaret etti ve ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi camide incelemelerde bulundu.
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Eşi Mihriban Aliyeva ile caminin girişindeki duvarı öpen Aliyev, cami görevlisine Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Ağdam'ın yıkıldığını görmenin çok acı verici olduğunu söyledi, "Dualarımı işittiği ve bana bu gücü verdiği için Allah'a şükrediyorum" dedi.
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Savaş süresince kendilerine siyasi ve manevi destek veren ülkelerin başında, Türkiye ve bizzat Başkan Erdoğan'ın geldiğine dikkati çeken Aliyev, Batılı liderlerin, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan mabetleriyle ilgili endişelerine de sert yanıt verdi:
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"Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. Kutsal İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca bizim arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir. Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz, devlet tarafından korunmaktadır."
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Aliyev, Ermenistan'ın işgali döneminde çok sayıda caminin yıkıldığını, bazılarının da domuz ahırı olarak kullanıldığını belirterek şunları kaydetti: "Bu durum, neden bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Demek ki onlara göre, camilere hakaret edilebilir, domuz ahırı yapılabilir. Gitsinler kendi sorunlarıyla uğraşsınlar."