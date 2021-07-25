Son dakika haberler... 22 milyon aşısız aramızda! Prof. Dr. İsmail Balık'tan sürpriz öneri: 'Bedava olsun'
Şu anda Türkiye’de 18 yaş üzeri aşı hakkına sahip olup, bir doz bile yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla. Zamanı geldiği halde ikinci doz aşısını yaptırmayan da 5 milyon kişi var. Uzmanlar uyarıyor: “Aşısızlar hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığından ve hayatından sorumlu. Lütfen aşı olun...” Öte yandan, Prof. Dr. İsmail Balık'tan iki doz koronavirüs aşısı olanlarla ilgili sürpriz bir öneri geldi.
Türkiye’nin nüfusu 2020 yılı verilerine göre 83 milyon 614 bin 362 kişi. 17 yaş altındaki nüfus 21 milyon 543 bin 940, 17 yaşındakiler ise 1 milyon 206 bin 717...
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17 yaşındaki gençlerin 703 bininin yılın ilk 7 ayında 18 yaşına girdiği varsayımıyla, şu an itibariyle 18 yaş altı nüfus 22 milyon 247 bin 858 olarak hesaplanıyor.
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Dün saat 20.00 itibarıyla ilk doz aşı olanların toplamının 39 milyon 384 bin 758 olduğu dikkate alınırsa, ortalama bir hesapla 18 yaş üstü 22 milyon 182 bin kişinin hiç aşı olmadığı ortaya çıkıyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün yaptığı açıklamada, 18 yaş üstü nüfusta olup henüz hiç aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu söylemişti.
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Aşısızların bu yüksek oranı, vakaların yeniden artışa geçmesinde de etken olarak görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşı aşıya çağırıyor. İşte uzmanların Hürriyet aracılığıyla yaptığı çağrılar:
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‘ÇİFT DOZA BEDAVA BİLET’ ÖNERİSİ
Prof. Dr. İsmail Balık: Dünyada ve Türkiye’de maalesef homojen bir aşılama yok. Doğu’da aşılama çok düşükken, Batı’da bu oran daha yüksek.
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Aşılama hızı her yerde aynı olmadıkça salgının hızı düşse bile hastalığın görülmesi kalıcı hale gelir. Hâlâ ilk doz aşısını olmayan 22 milyon ve zamanı geldiği halde ikinci doz yaptırmayan 5 milyondan fazla kişinin salgının devam etmesi ve ölümlerden kendilerini de sorumlu hissetmeleri gerekiyor.
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Deltaya bağlı büyük dalgadan ve ölümlerden ancak iki doz aşı ile korunulabilir.
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Çift doz aşılı olanlara, konserlerde, maçlarda ücretsiz bilet verilsin. Örneğin kura ile koltukların yüzde 20’si verilebilir.
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Telefon şirketleri ücretsiz bir miktar kontör verebilir. Belediyeler yaz konserlerine başladılar, sadece çift doz aşılı olanları alabilirler. Bu tip ödüllendirmeler ülkemizde kararsız gençleri aşıya yöneltmede işe yarayacaktır.
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BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşılamaya ilişkin paylaşımda bulundu. Yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığı bilgisini paylaşan Koca, şunları kaydetti: "İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım."
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'SON 10 GÜNÜ DAHA DİKKATLİ YAŞAMALIYIZ'
Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı!" ifadelerini kullandı.
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HAYATINIZI GERİ ALIN
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Şu anda ABD’de Colorado eyaletindeyim. Buranın nüfusu 6 milyona yakın. Nüfusun yüzde 54 kadarı çift doz aşısını olmuş durumda.
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İnsanlar pandemiyi neredeyse arkalarında bırakmış gibi görünüyor. Sadece toplu taşımada maske takmak zorunlu. Onun dışında diğer tedbirler uygulanmıyor.
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Kafe ve restoranlar ağzına kadar dolu. Burada insanlar hayatlarını geri almışlar.
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Günlük vaka sayıları 300 civarında ama hiç ölüm yok. Hasta olanlar ve ölüm bulguları sadece aşızızlar arasından çıkıyor. Aşının nasıl işe yaradığını burada görebiliyorsunuz.
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Delta varyantına rağmen vaka sayıları düşük. Bu nedenle bizde de normale dönmek için aşılanma oranlarında artışa ihtiyaç var.
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Çift doz aşısını yaptırmış popülasyonumuzun yüzde 60’lara 70’lere ulaşması gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek biz de sonbahara güvenle çıkabiliriz. Okullarımızı da açabiliriz, hayatlarımızı normal yaşayabiliriz.
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Yasaklamaların olmamasının tek yolu aşı. Ben başka bir yol bilmiyorum, bilen varsa söylesin. Bu nedenle herkesin çift doz aşısını olması gerekiyor.
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AŞI YÜZDE 88 KORUYOR
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitter paylaşımında, BioNTech aşısının koruyuculuğuna dikkat çekti.
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Ceyhan tweet’inde, “Biontech/Pfizer aşısının delta varyantına karşı etkinliği: 2 gün önceki NEJM (bilim dergisi), İngiltere’de 19.000 vakada, tek doz BioNTech aşısı hastalığa karşı yüzde 30, ikinci doz sonrası ise yüzde 88 koruyor (alfaya karşı yüzde 93.5). Bu oran 2 doz Astra/Zeneca aşısı için yüzde 67 bulunmuş” diye yazdı.”