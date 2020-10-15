Son dakika haberi: Yunanistan’da ‘12 mil’ alarmı: Oruç Reis, Meis’e yaklaşırsa ne yapacağız?

COVID-19 ile birlikte pek çok şirketin Doğu Akdeniz’de havlu attığını belirten Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin verdiği gayri hukuki ruhsatlarda çalışan şirketlerin pandeminin etkisiyle sahadan çekildiklerini kaydetti. Bakan Dönmez, “Biz ise salgına rağmen denizlerimizdeki faaliyetlerimizi iş planımıza göre sürdürdük” diye konuştu. (Haluk KARAASLAN/ANKARA - DHA)