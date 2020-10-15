Son dakika haberi: Yunanistan’da ‘12 mil’ alarmı: Oruç Reis, Meis’e yaklaşırsa ne yapacağız?
Atina, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki yeni çalışmaları sırasında Yunanistan’a ait Meis Adası’na ne kadar yaklaşacağına kilitlendi. Atina’da geminin Kaş açıklarındaki Meis’in 12 milden daha yakınına gelmesi halinde ne yapılması gerektiği tartışılıyor.
Yeni Oruç Reis krizinin öncekilerden çok daha ciddi olduğunda birleşen Yunan dış politika uzmanları, “Oruç Reis’in Meis’e 12 milden daha yakın mesafeye gelmesi halinde, Yunanistan’ın göstermesi gereken tepki hakkında birbirinden farklı görüşler ortaya attılar.
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Atina “Pandion” Siyasal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve iktidar partisi Yeni Demokrasi (ND) milletvekili Prof. Angelos Sirigos, “Karasularımızı çok önceden 12 mile genişletmeliydik. Madem bunu geçmişte yapmadık, Oruç Reis, Meis’e 6.5 mil mesafeye bile yaklaştığında açık denizde olacak (uluslararası sularda)” diyerek, müdahale gerekmediğini ima etti.
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BAŞIMIZ DERDE GİRER
Aynı üniversiteden öğretim üyesi Prof. Konstantinos Filis ise, “Oruç Reis gemisini diplomatik ve operasyonel açıdan engellemezsek, başımız büyük derde gidecek. Çünkü, Türk Navtex’inde belirlenen sahalar, Yunanistan’ın Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak karasularını tek taraflı genişletebileceği (12 mil) bölgeleri de kapsıyor. Türkiye bu şekilde, bir hakkımızı gelecekte kullanmamızı engellemiş oluyor” dedi.
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TEPKİ SENARYOLARI
Yunan medyasına göre Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nda, Oruç Reis’in Meis Adası’na 12 milden az mesafeye ulaşması durumunda gösterilecek tepki senaryoları inceleniyor.
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Haberlerde, Oruç Reis’in hızı göz önüne alındığında, Meis’e 12 mil mesafeye yarın ya da cumartesi varacağının tahmin edildiği ileri sürüldü.
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Aynı haberlerde, bölgedeki Yunan savaş gemilerinden telsiz ile Oruç Reis’e, “Yunan kıta sahanlığı içindesiniz. Bölgeyi terk edin” anonsları yapıldığı, ancak cevap alınmadığı da belirtildi.
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SİNYALİ KAPATTI
Atina Haber Ajansı, Oruç Reis’in “hangi noktada bulunduğunu gösteren cihazları kapalı tuttuğunu, son sinyali de geçen salı günü Meis’in 35 mil güneyinde iken verdiğini” belirtti.
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Oruç Reis’in çalışmaları ile ilgili 22 Ekim’e kadar geçerli Navtex (denizcilere duyuru), Meis’in 6 millik karasuları çizgisine 500 metre mesafeye kadar (6.5 mil), Türkiye’nin BM’ye de bildirdiği Türk kıta sahanlığı içindeki sahayı kapsıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis’in faaliyet göstereceği lokasyona vardığını belirtti.
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Dönmez, dün video konferans yöntemiyle katıldığı Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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“(Gemimiz) Yaklaşık 10 km uzunluğundaki sismik kabloları denize sermeye başladı. Dün (önceki gün) testler başladı ve bugün (dün) ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. İlk etapta, 10 günlük bir çalışma programımız var.”
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COVID-19 ile birlikte pek çok şirketin Doğu Akdeniz’de havlu attığını belirten Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin verdiği gayri hukuki ruhsatlarda çalışan şirketlerin pandeminin etkisiyle sahadan çekildiklerini kaydetti. Bakan Dönmez, “Biz ise salgına rağmen denizlerimizdeki faaliyetlerimizi iş planımıza göre sürdürdük” diye konuştu. (Haluk KARAASLAN/ANKARA - DHA)
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ATİNA’DAN KÜSTAH SÖZLER
Yunan hükümet sözcüsü Stelyo Peças, Skai televizyonuna, “1-2 Ekim’deki AB Zirvesi’nde biçilen korse, Türkiye’ye çok dar geldi. O korseyi çıkarmaya çalışıyor” diye küstah bir açıklamada bulundu.
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Bugün başlayacak AB Zirvesi’nde Maraş sahilinin açılması ve ‘Oruç Reis’ konularını gündeme getireceklerini ve Türkiye’ye karşı yaptırım mekanizmasının işletilmesini isteyeceklerini söyleyen Peças, bir soru üzerine, Yunanistan’ın operasyonel açıdan da gerekeni yapacağını söyledi.
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Diplomatik çevreler, AB Zirvesi’nden bu aşamada yaptırım beklenmediğini, ancak sonuç bildirgesinde Türkiye’ye karşı sert ifadelerin yer alabileceğini belirttiler.
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Bu arada, ana muhalefetteki SYRIZA’nın lideri eski Başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan’ın Girit Adası’nın güneyi ve doğusunda karasularını 12 mile genişletmesini istedi. Yunan hükümet kaynakları ise, “İktidardayken niye yapmadın” diye sordu.
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KARADENİZ’DE FÜZE DENEMESİ
Türkiye, Sinop ve Ordu açıklarında yapılacak füze atışı için NOTAM (havacılara bilgi notu) yayınladı.
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Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi ay başında Ankara’dan Sinop’a sevk edilmişti.
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14-17 Ekim tarihleri için geçerli olacak NOTAM duyurusunda “Füze atışı yapılacaktır” ifadesi yer aldı.
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NOTAM kapsamında, Sinop hava sahasında deniz seviyesinin 200 bin feet üstüne kadar olan bölge uçuşlara kapatıldı. Pazartesi günü Karadeniz’in bu bölümü için, 13-17 Ekim arasında biri atış eğitimi, diğer ikisi askeri eğitim amacıyla 3 ayrı NAVTEX ilan edilmişti.