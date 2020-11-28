Son dakika haberi: Yılmaz Vural'ın sağlık durumu: İlkinden daha şiddetli bir ikinci atak oluştu.. Koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken uyarılar

"BİZİM DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR" "Yemeklerin paket servis olma hikayesi; eğer siz oradan servisi alır, gider 20 metre yan tarafta çöker, maskenizi çıkarır 4-5 kişi yemek yerseniz yine bir işe yaramadığını düşünüyorum.Yeni önlemler alınmasıyla ilgili elbette insanlar istekli davranmayacaklar. Afşin Hoca da ben de tıp doktoruyuz. Bize sorsanız herkesi eve kapatırız. Burada karar verici olmak gerçekten son derece zor bir şey. Ama bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.Dikkatli olmayan ülkeler... İsveç mesela; Norveç'in 2 katı nüfusu olan bir ülke. Norveç'ten tam 20 kat daha fazla hasta sayısına sahip. Niye? Çünkü kısıtlama ve önlemlere gitmediler. Kendileri de bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu da anlattılar.