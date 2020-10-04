Son dakika haberi: Yeni araştırmanın çarpıcı sonucu! Koronavirüste koku kaybı belirtisi...

Bu çalışmaların en önemlilerinden biri koronavirüs belirtilerini tespit etmek ve hastalığın yayılmasını engellemekle ilgili başarı sağlamakla ilgili. Bugüne kadar yapılan çalışmalar koronavirüsün en önemli iki belirtisinin yüksek ateş ve öksürük olduğunu ortaya koyuyor.