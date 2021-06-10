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Son dakika haberi: Ve beklenen an geldi! Tüm dünya güneş tutulmasını hayranlıkla izliyor
Kuzey yarımkürede gün doğumunu izleyenler tarihi anlara tanıklık ediyor. Günlerdir beklenen 'halkalı' güneş tutulması az önce başladı. Haber ajanslarının bu inanılmaz doğa olayını yansıtan fotoğrafları ise adeta nefes kesecek cinsten.
Günlerdir beklenen an nihayet geldi ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kuzey yarımkürede halkalı ve kısmi Güneş tutulmasının başladığını duyurdu.
Güneş tutulması olarak adlandırılan, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek, yerküreye gölge düşürdüğü doğa olayı kuzey yarımkürede başladı. NASA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kanada'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek."
Bugün Türkiye saatiyle 13.50 civarında Kuzey Amerika, Grönland, Avrupa'nın büyük kısmı ve Kuzey Asya'da görülebilecek bir Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşecek. Tutulma Türkiye'den görülemeyecek.
Halkalı Güneş Tutulması, tutulma türlerinden yalnızca biri.
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