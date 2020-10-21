Son dakika haberi: Uzun koronavirüs belirtileri ve nedenleri açıklandı! Bunlara sahip olanlar dikkat etmeli..
Son dakika haberi.. Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken bilim insanları da bir yandan hastalığın şifrelerini çözmek ve insan vücudu üzerinde ne tür etkileri olduğunu daha iyi anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya son günlerde gündeme gelen 'Uzun koronavirüs'ün etkilerini tartışıyor.
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Son dakika haberi.. Koronavirüs salgını yayılmaya, dünya çapında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede ikinci dalganın etkileri yoğun olarak görülmeye başlamışken dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı da 41 milyonu aşmış durumda.
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Virüs nedeniyle 1 milyon 129 bin 761 kişi yaşamını yitirirken koronavirüs saptanan 30 milyon 632 bin 772 bin kişi sağlığına kavuştu. ancak virüsü yenen bazı kişilerde hastalığa bağlı semptomlar görülmeye devam ediyor.
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Uzmanlar bu duruma "uzun kovid" adını verirken neden rastlandığı ve kimlerde daha sık görüldüğü konusundaki araştırmalarına da devam ediyor.
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Uzmanların yaptığı araştırmaya göre koronavirüsün ilk haftasında çok çeşitli semptomları olan ve ileri yaştaki Kovid-19 hastalarının koronavirüsün aylar süren "uzun Kovid" etkilerini yaşama olasılığı daha yüksek.
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Londra'da bulunan King's College tarafından yürütülen araştırmaya göre kadın olmak, fazla kilolar ve astım hastalığı da uzun Kovid riskini artıran diğer faktörler arasında.
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Araştırma sonucunda takip ve fazladan bakım ihtiyacı olan koronavirüs hastalarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
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Uzmanlar böylelikle bir erken uyarı sistemi oluşturmayı amaçlarken veriler koronavirüs hastalarının test sonuçlarının ve gösterdikleri semptomların kaydedilmesiyle oluşturulan bir veri havuzunun analiziyle elde edildi.
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Araştırma sonucunda kimlerin uzun kovid yaşama riski taşıdığının belirlenebilmesi umuluyor.
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Araştırma ekibinden Dr. Claire Steves, yaptığı açıklamada hastalığın ilk haftasında 5'ten fazla semptoma sahip olan kişilerin uzun kovid riskini en çok taşıyanlar olduğunu söylüyor.
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'UZUN KOVİD'DE EN RİSKLİ ONLAR
Koronavirüsün öksürük, halsizlik, baş ağrısı, ishal ve koku kaybı gibi semptomların hepsini gösteren hastalar sadece öksürük gibi belirtilerle hastalığı yenenlere göre uzun kovid için çok daha riskli durumdalar.
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Uzun kovid riskini artıran bir diğer önemli faktör de yaş. 50 yaş üzeri kişilerde uzun kovid görülme riski de yükseliyor.
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Dr. Steves'e göre erkekler koronavirüsü daha ağır geçirme ve ölüm riskini daha çok taşırken kadınlar ise uzun kovid konusunda daha çok risk taşıyor.
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Astım ve benzeri akciğer sorunları yaşayan hastalarda da uzun kovid görülme riski daha yüksek olarak açıklandı.
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“Uzun kovid " henüz resmi bir terim olarak kullanılmaya başlanmadı. Ancak bilim insanları koronvirüse yakalanan kişilerde semptomların genel olarak kabul edilen süre olan iki haftadan uzun sürmesi durumunu uzun kovid olarak adlandırıyor.
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İŞTE UZUN KOVİD'İN SEMPTOMLARI
Dünyada binlerce kişinin koronavirüsü yendikten sonra da hastalık semptomlarını göstermeye devam ettikleri ve normal hayatlarına devam etmekte zorlandıkları bildiriliyor.
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Uzmanlar bu durumu uzun kovid olarak tanımlarken uzun kovid'in semptomları arasında halsizlik, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı gibi etkiler bulunuyor.
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Koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığına yakalanan birçok kişi, zayıf semptomlar göstererek iki haftada hastalığı atlatıyor. Daha ağır semptomlarda bu süre üç hafta da olabiliyor.
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Ancak Ulusal Sağlık Araştırmaları Kurumu'nun raporu, binlerce kişinin, devam eden kovid ile yaşıyor olabileceğini açıklıyor.
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Uzun kovid semptomlarından mağdur 14 kişinin, bir araya gelerek kurdukları bir Facebook grubu bulunuyor.
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Araştırmayı yapan bilim insanları bu gruptakilerle konuşarak, tekrarlayan semptomların; nefes almayı, beyin faaliyetlerini, kap ve kardiyovasküler sistemi, böbrekleri, bağırsakları, ciğerleri ve deriyi etkilediğini tespit etti.
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Bu semptomların dört farklı sendroma bağlı olabileceği düşünülüyor:-Ciğerlerde ve kalpte kalıcı organ hasarı-Yoğun bakım tedavisi sonrası sendromu-Virüse bağlı yorgunluk sendromu-Devam eden Covid-19 semptomları
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Konuyla ilgili hazırlanan rapor "Bazı insanlar için Kovid-19 enfeksiyonunun uzun dönemli bir hastalık olduğu giderek netleşiyor" diyor.
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Uzun kovid olarak anılan durumun, bilinç kararması ve aşırı yorgunluk gibi ağır etkileri olabildiği gibi, saç dökülmesi, koku ve tat kaybı gibi nispeten daha hafif etkileri de olabiliyor.
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İtalya'nın Roma kentinde bir hastaneden taburcu olan hastalar üzerinde yapılan bir araştırma, bu kişilerin yüzde 87'sinin halen bir semptom gösterdiğini ortaya koyuyor.
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Daily Mail'de yer alan habere göre İngiltere'de Roehl Ribaya adlı 47 yaşındaki bir kişi ağustos ayında koronavirüsü 2 ay hastanede kaldıktan sonra yenmişti.
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Roehl Ribaya, 13 Ekim'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hastaneden alkışlarla taburcu edilen adamın ani ölümü uzun kovid'i akıllara getirdi.
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Roehl Ribaya'nın kendisi de hemşire olan ve eşi kalp krizi geçirdiğinde kalp masajıyla onu hayata döndürmeye çalışan eşi yaptığı açıklamada kocasının hastaneden çıkmasına rağmen hastalığı asla tam olarak atlatamadığını söyledi.
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Uzun kovid'in kocasının kalbinde hasar oluşturduğunu ve Roehl Ribaya'nın bu yüzden kalp krizi geçirerek öldüğünü iddia eden acılı eş Ribaya'nın iyileşip hastaneden çıkmasına rağmen nefes darlığı gibi koronavirüs semptomları göstermeye devam ettiğini ifade etti.
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İNGİLTERE'DEN UZUN KOVİD'E 10 MİLYON POUND'LUK BÜTÇE
BBC'de yer alan habere göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock uzun kovid'le ilgili yaptığı açıklamada koronavirüsün ayrım yapmadan herkes için tehlikeli bir hastalık olduğunu ve uzun süreli ve yıkıcı etkilerinin olabildiği söyledi.
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İngiltere hükümeti uzun kovid'le ilgili bilgilendirici bir video hazırlarken İngiltere'nin her şehrinde uzun kovid klinikleri kurmaya hazırlanıyor.
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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yakın zamanda uzun kovid klinikleri için 10 milyon poundluk bir bütçe açıkladı.