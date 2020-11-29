Son dakika haberi: Uzmanlar uyardı! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar mutlaka kullansın..

ZATEN BAŞKA İLAÇ YOK Prof. Dr. Levent Akın: Şu anda Hidroksiklorokin ile ilgili çok çeşitli yayınlar var. Bu yayınların çoğunda etkili olmadığı söyleniyor. Çok sayıda yayın kalp rahatsızlığı olanların dikkatli kullanması ya da kullanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Kalbin ritmini etkileyecek, zarar verecek etkileri olabiliyor, bu nedenle yakından takip şart.