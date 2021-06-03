Son dakika haberi: Türkiye'de ilk oldu! Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız'ın gururu

"Jandarma olmak çocukluk hayalimdi, bir kadın olarak bu görevi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Dört hafta süren kurs gerçekten çok zorluydu ve beni fazlasıyla geliştirdi. 12 dönemdir düzenlenen bu kursu alan ilk kadın olmaktan gurur duyuyorum.