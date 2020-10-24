Son dakika haberi: Türkiye 25 Ekim Koronavirüs (corona) tablosundaki son durum.. İstanbul, Bursa ve il il koronavirüs günlük vaka sayısı

"AŞURE DAĞITAN TEYZE 18 KİŞİYE SEBEP OLDU" Aile içi görüşmelerde maske ve mesafe kurallarının tamamen ihlal edildiğini vurgulayan Dr. Uyar, "Evde söz merasimine gidenler, bazı hanımlardan gün buluşmalarına yeniden başladıklarını bile duyuyoruz. Orada da yemek yiyorsunuz, mutlaka maske çıkıyor, salon ya da bir odada kapalı ortamdasınız. Bunlar hep bulaşı artırıyor. Bizim şu andaki en büyük sıkıntımız bu. Mesela bizim temaslı filyasyonunda yaşadığınız ilginç bir olay var. Bir teyzemiz aşure yapmış, teyze pozitif vaka olarak sistemimize düştü. Öyküsünü sorguladık, teyzeciğim neler yaptın, son 7 gün kimlerle görüştün vs. 'Kızım aşure yaptım, apartmana dağıttım' dedi.



Teyze dağıtırken masken var mıydı, mesafene dikkat ettin mi, kapıdan iki dakika verip mi ayrıldın diye sorduğumuzda ise 'Ya olur mu kızım, hepsine girip çay da içtim' diye yanıtladı. Tüm apartmanı taramak zorunda kaldık ve üç beş gün sonra semptom verenlerden de test yaptığımızda bir sürü pozitif vakamız oldu. Teyzemiz iyi niyetliydi ama yaklaşık 18 kişiyi izolasyona almak zorunda kaldık" diye konuştu.



"Dışarısı, içerisi fark etmiyor, hepimiz birer sessiz taşıyıcı olabiliriz" diye konuşan Dr. Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz kişinin temaslılarına ulaştığımız gibi pandeminin başından beri ilaçlarını da evlerine kadar götürüyoruz. İlaçları da hastanın durumuna göre, altta yatan hastalığına göre hekimlerimiz tarafından belirlenip nasıl kullanacaklarına karar veriliyor. Bazen şu sorular geliyor, 'Bize farklı, ona farklı ilaç verildi. Bana bu niye bir tane diğerine iki tane verdiler?' Bu, tamamen kişinin altta yatan hastalığına, yaşına ve diğer özelliklerine göre hekimin karar verdiği bir şey"