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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 11:44 | 

Son dakika haberi: Tüm planı ifşa oldu! Dünya bu olayı konuşuyor

Kuzey Kore dünyanın en dışarıya kapalı, bu sebepten de en çok merak edilen ülkelerinden biri. Ülkeyi yöneten diktatör Kim Jong-un hakkında bir süredir ortada çok görünmediği için türlü iddialar ortaya atılıyordu. Güney Kore istihbarat servisinin ortaya attığı yeni iddiaysa gündeme bomba gibi düştü. İddialar Kim'in perde arkasındaki esrarengiz kız kardeşi Kim Yo-jong'la ilgili. İşte dünyayı sarsan iddiaların perde arkası...

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Güney Kore istihbarat servisinin Kuzey Kore'yle ilgili yaptığı açıklama gündeme bir anda bomba gibi düştü.

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İddialar dünyanın en tartışmalı liderlerinden olan Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'u hakkında.

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Tıpkı ağabeyi gibi bir kapalı kutu olan Kim Yo-jong, tüm dünyanın merak ettiği bir siyasi figür ve her geçen gün ülkesinin yönetiminde daha çok pay sahibi olmaya başladığı görülüyor.

4HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR
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HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR

Kuzey Kore'de birçok yetkili gibi, kendisi hakkında fazla bir bilgi yok. 30'lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Güney Kore istihbarat kurumlarına göre, 1987; ABD hükümetine göre ise 1989 doğumlu.

5AĞABEYİNE EN YAKIN KİŞİ
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AĞABEYİNE EN YAKIN KİŞİ

Kim Yo Jong, ağabeyinin sırdaşı ve en yakınındaki aile üyesi olarak gösteriliyor.

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Güney Kore istihbarat servisi, patlattığı son bombada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, kız kardeşi Kim Yo-jong'un da aralarında bulunduğu danışmanlarına daha fazla yetki devrettiğini iddia etti.

7YETKİLERİNİ KIZ KARDEŞİNE DEVREDİYOR
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YETKİLERİNİ KIZ KARDEŞİNE DEVREDİYOR

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden yapılan açıklamada Kim'in hala "mutlak otorite" sahibi olduğu, ancak stresini azaltmak için birçok politika belirleme alanını başkalarına devrettiği belirtildi.

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Ancak Güney Kore istihbaratı daha önce Kuzey Kore ile ilgili yanlış iddialarda da bulunmuştu.

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İstihbarat servisinin bu bilgileri Perşembe günü parlamentoya aktardığı ifade ediliyor. Milletvekilleri de daha sonra bunları gazetecilerle paylaştı.

10ARTIK KUZEY KORENİN İKİ NUMARASI OLACAK
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ARTIK KUZEY KORE'NİN İKİ NUMARASI OLACAK

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un, diğer görevlerinin yanı sıra Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'ye yönelik politikalarından sorumlu olduğu ve "fiilen iki numaralı lider" haline geldiği belirtildi.

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Ancak Kim'in genel kontrolü elinde tuttuğu ve "halefini belirlemediği" vurgusu da yapıldı.

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Ancak bazı uzmanlar bu istihbarata şüpheyle yaklaşıyor.

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NKNews haber sitesi Kim Yo-jong'un bu ay iki önemli toplantıya gitmediğini yazarken, bazı gözlemciler de onun terfi edilmekten ziyade yetkisinin azaltılmış olabileceği spekülasyonları yapıyor.

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Kim Yo-jong, Kuzey Kore liderinin kardeşleri arasında ona en yakın ve güçlü müttefiki olarak tanımlanıyor.

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1987 doğumlu ve ağabeyinden dört yaş küçük olan Kim Yo-jong, onunla aynı dönemde İsviçre'nin Bern kentinde eğitim gördü.

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Kim Yo-jong, Şubat 2018'de ağabeyini temsilen, Güney Kore'de yapılan Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldığında ilk kez dikkatleri çekmişti.

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Kim ailesinden biri ilk kez Güney Kore'ye gitmişti.

18DİKKAT ÇEKEN GÖREVLER
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DİKKAT ÇEKEN GÖREVLER

Ayrıca ağabeyi ile uluslararası zirvelerde görev aldı.

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Bunlar arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan zirveler de bulunuyor.

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Kim Yo-jong şüphesiz yükselişte.

21KRİZİ ONUN İÇİN ÇIKARDILAR
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KRİZİ ONUN İÇİN ÇIKARDILAR

Bazı uzmanlar, Kuzey ve Güney Kore arasında bu yıl başlarında yaşanan krizin Yo-jong'a daha fazla platform sağlama amacıyla çıkarıldığı kanısında.

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Kim Yo-jong Mart'ta kamuoyuna ilk açıklamasını yapmış, Güney Kore'yi şiddetle kınamıştı. Daha sonra da "Yüksek Lider, Parti ve devlet tarafından kendisine yetki verildiğini" söyledi.

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Ayrıca Kim Jong-un ile Trump arasında bu yıl içinde bir zirve olabileceğini, "Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik en küçük bir tehdit teşkil etme niyeti olmadığını" yazdı.

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Tüm bunlar Kim Yo-jong'a ABD ve Güney Kore'ye yönelik politikaları etkilemesi için sorumluluk verilmiş olabileceğini gösteriyor.

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Kim Yo-jong'un yetkilerinin artırılması, Kuzey Kore lideri olarak ağabeyinin yerine geçeceği anlamına gelmediğini söylüyor. Yetkisi artırılan tek danışman da değil.

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Ayrıca istihbarat açıklamasında, Kim Jong-un'un genel kontrolü elinde tuttuğu vurgulanıyor.

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Kim Yo Jong, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Güney Kore ile ilişkilerin kesilmesi için "tam zamanı" olduğunu söylemişti.

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Aynı açıklamada, Güney Kore'yi "düşman" olarak tanımladı ve bundan sonraki hareketin ordudan geleceğini belirtti.

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Haziran ayında Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin birinci Bölüm Direktör Yardımcılığı görevine getirilen Kim Yo Jong'un, hem Batı hem de Asya basını tarafından, açıklama yapmanın ötesinde yeni dönemdeki gerilim artırıcı politikaların da mimarı olduğu öne sürülüyor.

30KUZEY KORENİN IVANKA TRUMPI
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KUZEY KORE'NİN IVANKA TRUMP'I

Washington Post gazetesinin Tokyo Büro Şefi Anna Fifield, 2018 yılında Kim Jo Yong hakkında Washington Post'a yazdığı makalede kendisinin "Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı" olarak tanımlandığını belirtti.

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Ağabeyi ile aynı dönemlerde İsviçre'de yatılı okulda okuduğu, 2000 yılına kadar bu ülkede birlikte yaşadıkları ve babalarının iktidar olduğu dönemde deniz kenarındaki Wonsan kentindeki yazlık konutta kaldıkları biliniyor.

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Güney Kore ile ilgili yürütülen süreçte ön plana çıkmadan önce 2011 yılında ağabeyinin iktidara gelmesiyle birlikte Komünist Parti içinde üst düzey görevlerde yer aldı.

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İlk olarak Propaganda ve Ajitasyon Bölümü'nde, ağabeyinin kamuoyu önündeki imajının belirleyen isim olarak görev aldı.

34YÜKSELEN YILDIZ GÖZÜYLE BAKILIYOR
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YÜKSELEN YILDIZ GÖZÜYLE BAKILIYOR

Kim Jo Yong'un dış politika etkili bir isme dönüşmesi ise politbüroda üst düzey görevlere getirilerek, Güney Kore ve ABD ile yürütülen diplomatik süreçte oynadığı rolle başladı.

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İlk kez uluslararası medya önünde görüldüğünde sorulan hiçbir soruya yanıt vermedi, ağzından tek bir açıklama çıkmadı. Gazetecilerle karşılaştığında ise gülümsemekle yetindi.

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Dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile biraraya geldi ve kendisini Pyongyang'a davet etti.

37GİZEMLİ BİR KİŞİLİĞİ VAR
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GİZEMLİ BİR KİŞİLİĞİ VAR

Kendisine büyük ilgi gösteren Güney Kore basını, gizemli bir kişiliğe sahip olduğunu yazarken, cumhurbaşkanlığı resmi konutu Mavi Ev'deki ziyaretçi defterine yazdığı nottan tuhaf bir el yazısına sahip olduğuna dikkat çekti.

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Kim Yo Jong'u son dönemde gündeme getiren bir başka gelişme de geçtiğimiz aylarda, Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan çeşitli spekülasyon ve iddialar oldu. O dönemde yerine kız kardeşinin geçebileceği yorumları yapıldı.

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Bu da Kuzey Kore gibi, erkek egemen bir toplumun kadın lideri benimseyip benimsemeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Analistler ise aile bağlarının cinsiyetin önüne geçtiğini ve toplumun da buna hazırlandığını belirtiyor.

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