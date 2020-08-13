Son dakika haberi: Trump'tan şoke eden sözler... Ölülere, kedi ve köpeklere gidecek!
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olarak oldukça zor günler geçiren ABD bir yandan da kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine hazırlanıyor. Başkan Trump ve Biden arasındaki mücadele kızışırken gözler Biden'ın yardımcı adayı Kamala Harris'e çevrilmiş durumda. Seçim yarışında geriye düşmeye başlayan Donald Trump ise yine tüm dünyayı şaşırtan açıklamalarıyla gündeme geldi...
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ABD başkanı Donald Trump, yaklaşan başkanlık seçimleri yüzünden zor günler geçirmeye devam ediyor. 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimler konusunda Joe Biden'ın gerisinde kalmak konusunda kaygılı olan ABD başkanı ilginç çıkışlarıyla gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz günlerde ani bir çıkışla seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyleyen Trump daha sonra bu karardan geri adım atmıştı. Trump bugün yine seçimlerle ilgili yaptığı açıklamayla gündemin ilk sırasına yerleşti.
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Trump, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Demokratlar'ın, Covid-19 salgını nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin posta yoluyla yapılması talebini eleştirdi.
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Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin ABD seçimlerine müdahale edeceği iddialarına işaret eden Trump, "Seçimlerdeki asıl problem Çin, İran ya da Rusya olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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Demokratlar ve Beyaz Saray'ın, Covid-19 teşvik paketi konusunda anlaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar, posta yoluyla oylama için 3,5 milyar dolar para istiyor. Uzaktan oylama ülkemiz tarihindeki en büyük hile olur." ifadesini kullandı.
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Trump, Demokratların istedikleri parayı alamayacaklarını, posta ofisi için istenen 25 milyar doları da vermeyeceklerini kaydetti.
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OYLAR ÖLÜLERE, KEDİ VE KÖPEKLERE GİDİYOR!
Posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını belirten Trump, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı pusulalar da kedi ve köpeklere gidiyor." diye konuştu.
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Covid-19'un genç insanlarda daha az ölümcül olduğuna dikkati çeken Trump, "65 yaş altında bir yılda kalp hastalıklarından ölen Amerikalı sayısının, Covid-19'dan ölenlerin 5 kat daha fazlası olduğunu öğrendik." dedi.
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BIDEN VE HARRIS'E ELEŞTİRİ
Öte yandan Trump, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden'ın kendisine yardımcı olarak Kamala Harris'i seçmesine şaşırdığını, Harris'in geçmişte Biden'ı sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi.
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Trump hem Biden hem de Harris'in polis teşkilatlarına verilen fonların kesilmesini istediğini belirterek, "Hangi polis Biden'a oy vermek ister ki?" ifadesini kullandı.
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Trump, anketlerde gerisine düşmüş göründüğü Biden'ın başkan yardımcısı olarak belirlediği Kamala Harris konusunda da sert eleştiriler yapmaya devam ediyor.
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'KADIN BAŞKAN ADAYI ERKEKLERE HAKARET OLARAK GÖRÜLEBİLİR'
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak bir kadın siyasetçiyi seçmesini bazı erkeklerin "hakaret olarak görebileceklerini" söyledi
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Trump, Fox Sports Radyosu'na yaptığı açıklamada Biden için, "Kendisini belli bir grubun içine hapsetti. Bazıları, erkeklerin bunu (kadın başkan yardımcısı adayı tercihini) hakaret kabul edeceklerini söyleyebilir. Bazıları da bunun doğru olduğunu söyleyebilir" dedi.
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Joe Biden, Mart ayında yaptığı açıklamada ülkedeki çeşitliliği yansıtacak bir yönetim oluşturmak istediğini söylemiş ve başkan yardımcısı adayının bir kadın siyasetçi olacağını duyurmuştu. Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris oldu.
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ABD'de daha önce yalnızca iki kez kadın bir siyasetçi başkan yardımcısı adayı gösterilmişti.
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Cumhuriyetçi Parti, 2008'de Sarah Palin'i; Demokrat Parti de 1984'te Geraldine Ferraro'yu başkan yardımcısı adayı olarak gösterdi. İki isim de seçilemedi.
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ABD'de şimdiye kadar hiçbir kadın başkanlık yarışını kazanamadı.
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'KİMSE BAŞKAN YARDIMCISI İÇİN OY VERMİYOR'
Öte yandan Trump Fox Sports Radyosu'na yaptığı açıklamada Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de övdü ama başkan yardımcılığı konumunu da şu sözlerle küçümsedi:
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"İnsanlar başkan yardımcısına oy vermiyor, gerçekten oyu yardımcıya vermiyorlar. Başkan yardımcısı olarak bir George Washington'u koyun. Ya da ölüyü diriltip Abraham Lincoln'u seçelim. İnsanlar başkan yardımcısı için oy kullanmıyor gibi görünüyor."
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TÜM DÜNYANIN GÖZÜ KAMALA HARRIS'E ÇEVRİLDİ
Peki Demokrat başkan adayı Joe Bıden'ın yardımcısı olması için seçtiği Kamala Harris kim? Tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen kadın siyasetçi hakkında çok ilginç bilgiler var...
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ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, yardımcılığına California Senatörü 55 yaşındaki Kamala Harris'i aday gösterdi. Kamala Harris, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için de yarışa katılmış ancak ön seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyince Biden lehine yarıştan çekilmişti.
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Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.
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Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.
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2010 ile 2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. İki dönem savcılık yapmasının ardından 2016 yılında Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçildi.
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HARRIS BAŞKANLIĞA DA SOYUNMUŞTU
Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adaylığına soyundu. Kampanyası ilk etapta büyük bir coşkuyla karşılanmış olmasına karşın zamanla bu coşku söndü ve desteğini kaybetmeye başladı.
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Aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Biden'a destek verdiğini açıkladı.
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Harris, dış politika konusunda görüşleriyle bilinen siyasetçiler arasında yer almıyor. Ancak Harris, siyasi kariyerinin başladığı dönemlerde 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına destek verdi ve Senatörlüğü sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin politikalarına eleştiriler yöneltti.
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Harris 2016 yılında yaptığı bir açıklamada, "Savcılık ve California Eyaleti Adalet Bakanlığı'nı yaptığım dönemlerde olduğu gibi Senato'da da insanlık tarihinin en karanlık zamanlarından birisi olan Ermeni Soykırımı'nın uygun bir şekilde tanınması ve sonuca varması için Ermeni toplumunun yanında olacağım" dedi.
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Harris, 2019 yılında ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıya imza attı.
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Harris, bu dönemde yaptığı açıklamada, "Geçmişimizle ilgili rahatsız edici gerçekleri, bunları tekrarlamamak için her zaman konuşmamız gerekiyor. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Ermeni Soykırımı'nı tanıyarak, hayatını kaybedenleri onurlandırıyor ve insan haklarını koruma kararlılığımızı teyit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Harris, Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme kararına da tepki göstererek, sert bir dille eleştirdi. Harris, Ekim 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hayatını kaybetmesinin ardından Trump'ı bu cinayete "göz yummakla" suçladı.
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Harris, o dönemde ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini "temelden gözden geçirmesi" çağrısı yaptı.