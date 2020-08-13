Son dakika haberi: Trump'tan şoke eden sözler... Ölülere, kedi ve köpeklere gidecek!

Trump, Fox Sports Radyosu'na yaptığı açıklamada Biden için, "Kendisini belli bir grubun içine hapsetti. Bazıları, erkeklerin bunu (kadın başkan yardımcısı adayı tercihini) hakaret kabul edeceklerini söyleyebilir. Bazıları da bunun doğru olduğunu söyleyebilir" dedi.