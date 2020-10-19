Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca CNN TÜRK'te soruları yanıtladı

Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.