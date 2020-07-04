AA-DHA
Son dakika haberi: Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi
Son dakika haberi.. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın olduğu alandaki yıkım drone ile görüntülendi. İçişleri Bakanlığı ise Hendek’teki patlamayla ilgili idari soruşturmada 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirdi.
Gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri ve enkaz kaldıran iş makinelerine sabah saatlerinde arama kurtarma köpekleriyle AFAD ekipleri katıldı.
Havadan görüntülenen alanda patlamanın yaşandığı depolar bölümünde derin çukurların oluştuğu, çoğu binaların yıkıldığı ve hasar gördüğü görüldü.
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