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AA-DHA
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 14:50,

Son dakika haberi: Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Son dakika haberi.. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın olduğu alandaki yıkım drone ile görüntülendi. İçişleri Bakanlığı ise Hendek’teki patlamayla ilgili idari soruşturmada 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirdi.

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Gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri ve enkaz kaldıran iş makinelerine sabah saatlerinde arama kurtarma köpekleriyle AFAD ekipleri katıldı.

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Patlamanın meydana geldiği büyüklü küçüklü 21 ayrı yapının bulunduğu alandaki yıkım sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

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Havadan görüntülenen alanda patlamanın yaşandığı depolar bölümünde derin çukurların oluştuğu, çoğu binaların yıkıldığı ve hasar gördüğü görüldü.

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Kısmen dumanların da yükseldiği alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile iş makinelerinin enkaz kaldırma ve karma çalışmaları sürüyor.

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Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

6KUZENİMİZİ BULMAK İSTİYORUZ
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KUZENİMİZİ BULMAK İSTİYORUZ

Haber alınamayan 3 işçiden biri olan ve 8 yıldır fabrikanın patlayıcı fitilleme bölümünde çalışan Halis Yılmaz’ın (26) kuzeni Ramazan Ün, facianın ardından fabrika çevresindeki bağ ve bahçelerde ailecek arama çalışması yaptıklarını, ama bir sonuç alamadıklarını söyledi. Halis Yılmaz'dan en son patlamanın yaşandığı saatten 10 dakika önce haber alındığını söyleyen Ramazan Ün, "Biz dünden beri hiçbir şekilde kuzenimizden haber alamadık. Sülale boyu burada bekliyoruz. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Burada vefat edenlerin de ailelerine sabır diliyorum Allah’tan. Ama iyi, ama kötü biz yakınımızı bulmak istiyoruz" dedi.

7“BÖYLE BEKLEMEK ÇOK ZOR”
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“BÖYLE BEKLEMEK ÇOK ZOR”

Dün öğle saatlerinden bu yana fabrika önünde bekleyen Ramazan Ün, sözlerine şöyle devam etti: "Halis sabah evden çıkıyor, fabrikaya geliyor. En son patlamadan önce, 10 dakika öncesine kadar içerideki arkadaşlarıyla sohbet, muhabbet ediyor. Ondan sonra bir daha haber alınamıyor Halis’ten. Bildiğim kadarıyla patlayıcı fitilleme bölümünde çalışıyordu. Olayın ardından hiçbirinin telefonuna ulaşılamıyor. Telefonları soyunma odasında bırakmışlar. Biz burada kendi imkanlarımızla bağlarda, bahçelerde dört bir yanda aradık. Fabrikanın etrafını biz dolaştık. Yardım ekipleri de geldi, biz kendimiz aile olarak da örgütlendik, aradım ama bulamadık. Bir an önce bu işin sonuçlanmasını bekliyoruz, böyle beklemek çok zor bir durum Allah kimseye yaşatmasın."

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Fabrikada çalışan ve yara almadan kurtulan Kadriye Alkan patlama anını anlattı. Eşini patlama olma ihtimaline karşı zaman zaman uyardığını söyleyen Başaran Alkan, "Eşimi olası bir patlama ihtimaline karşı kapıya koşması yönünde ara ara uyarıyordum. Patlama olduğunda kendimi bir anda yerde buldum. Yukarıdan bir şeyler üstüme düştü. Sonra eşimin yardımıyla kendimizi dışarı attık. Yoldan geçen sağlık ekibi bizi buraya getirdi" dedi.

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Yaralı eşini kurtaran Kadriye Alkan, "Bir anda her yer bembeyaz oldu. Yanımdaki teyze masanın altına girmemi söyledi. Masanın altında bir süre bekledikten sonra dışarı doğru çıkmaya çalıştık. Çıkarken yerde eşimi gördüm. Ona yardım edip, fındık bahçesinin oradan kendimizi dışarı attık. Çok şükür kurtulduk" diye konuştu.

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