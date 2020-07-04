Son dakika haberi: Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

“BÖYLE BEKLEMEK ÇOK ZOR” Dün öğle saatlerinden bu yana fabrika önünde bekleyen Ramazan Ün, sözlerine şöyle devam etti: "Halis sabah evden çıkıyor, fabrikaya geliyor. En son patlamadan önce, 10 dakika öncesine kadar içerideki arkadaşlarıyla sohbet, muhabbet ediyor. Ondan sonra bir daha haber alınamıyor Halis’ten. Bildiğim kadarıyla patlayıcı fitilleme bölümünde çalışıyordu. Olayın ardından hiçbirinin telefonuna ulaşılamıyor. Telefonları soyunma odasında bırakmışlar. Biz burada kendi imkanlarımızla bağlarda, bahçelerde dört bir yanda aradık. Fabrikanın etrafını biz dolaştık. Yardım ekipleri de geldi, biz kendimiz aile olarak da örgütlendik, aradım ama bulamadık. Bir an önce bu işin sonuçlanmasını bekliyoruz, böyle beklemek çok zor bir durum Allah kimseye yaşatmasın."