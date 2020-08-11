Son dakika haberi: Rusya'nın koronavirüs aşısı dünyayı ayağa kaldırdı... Yerden yere vurdular!
Tüm dünya bugün Rusya'dan gelen Covid-19 aşısı haberine kilitlendi! Rusya'nın koronavirüs aşısının hazır olduğu haberini dünyaya Putin duyurdu. Dünyada bir ilk olan bu gelişme sağlık otoriteleri tarafından şüpheyle karşılandı. Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenliği uzmanlar tarafından sorgulanıyor...
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Tüm dünya bugün Rusya'dan gelen koronavirüs aşısı haberini konuşuyor.
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Putin bizzat duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs aşısı ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu ve ülkesinin ilk Covid-19 aşısını geliştirdiğini dünyaya duyurdu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.
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Bu önemli gelişmenin çok çarpıcı bir boyutu daha bulunuyor. Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor.
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Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.
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Rusya tarafından haber ajanslarına gönderilen son dakika duyurusuyla aşının ilk fotoğrafları da paylaşıldı.
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Adı “Sputnik V” oldu!
Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, açıklamada “1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.
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DSÖ'den ilk açıklama geldi
Rusya'nın aşı açıklamasına DSÖ'den ilk yorum geldi. DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.
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Covid-19 aşısıyla ilgili bu gelişme sevinçle karşılanırken dünyadan uzmanlar aşıya şüpheyle yaklaşıyorlar ve dikkatli olunması konusunda uyarı yapıyorlar.
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CNN International, bu yaşananlar üzerine Rusya'nın aşısıyla ilgili uzman görüşlerine ve yaşanan güvensizliğe yer verdi.
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Uzmanların açıklamasına göre aşı konusundaki bu acele Kremlin'in politik baskılarından kaynaklanıyor. Bu baskının ardında yatan sebep ise Rusya'yı bilimsel gelişmeler konusunda lider ülke gibi gösterme çabası...
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CNN'nin haberine göre Rusya bu aşıyla ilgili olarak hiçbir aşamada açık bir bilgi, süreçle ilgili gelişme ya da aşının etkisi ya da güvenirliğine dair paylaşım yapmadı.
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Bu durum da doğal olarak aşı konusunda uzmanların şüpheye düşmesine ve güvensizlik yaşamasına sebep oluyor.
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Ancak Rusya buna rağmen CNN'e aşıyla en az 20 ülkenin ilgilendiğini ve bazı ABD'li şirketlerin de aşı için hevesli olduğunu belirtti.
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İngiliz sağlık uzmanı Michael Head konuyla ilgili olarak 'Tüm aşıların halka güven vermesi ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için etkisi, güvenirliği ve faydaları konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Rusya'nın aşısıyla ilgili olaraksa böyle bir durum söz konusu değil' açıklamasını yaptı.
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Imperial College'den İmmünoloji profesörü Danny Altmann ise aşıyla ilgili kaygılarını şöyle açıkladı: 'Rusya aşının piyasaya sürülüp yaygın olarak kullanılmasından önce 3. aşama klinik deneylerin başarıyla geçildiği bilgisini açıklamalıydı. Aşıyla ilgili yaşanabilecek olumsuz bir durum mevcut şartları daha da kötüye götürecektir. Bu mücadelede hepimiz birlikteyiz.'
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ABD'den aşıyla ilgili ilk açıklama geldi
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’den, Rusya’nın aşı açıklamasına karşı önemli olanın “ilk aşıyı” bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” dedi.
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Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor” ifadelerini kullandı.
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ABD Sağlık Bakanı Azar, aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021’e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi.
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Ancak dünyadan gelen bu eleştirilere rağmen Rusya geliştirdiği ilk Covid-19 aşısıyla ilgili güvenli açıklamalar yapmaya devam ediyor.
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Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Yapılan çalışmalar sonunda geliştirdiğimiz Covid-19 aşısının yüksek derecede etkili ve güvenli olduğunu gördük.'
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'Aşının denendiği tüm insanlarda koronavire karşı antikor gelişti ve hiçbirinde antikor oluşumuna ya da başka faktörlere bağlı herhangi bir komplikasyon yaşanmadı.'
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Devlet Başkanı Putin de bugün yaptığı açıklamada aşının kendi kızı üzerinde de denendiğini açıklamıştı.
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DSÖ, Rusya'nın aşısı konusunda temkinli
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
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DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, herhangi bir ülkedeki Covid-19 aşı adayının DSÖ tarafından onaylanması için klinikte elde edilen verilerin sıkı bir güvenlik incelemesinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
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"Pandemi, yaşamları ve ekonomileri tehdit ediyor." diyen Jasarevic, Covid-19'a karşı "işe yaradığı bilinen" tüm halk sağlığı önlemlerinin uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Covid-19 aşısının tescillendiğini bildirdiği Rusya'daki aşı çalışmalarını takip ettiklerini aktaran Jasarevic, "Rus sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz ve aşının olası ön yeterliliğine ilişkin görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.
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DSÖ verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor. Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
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İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
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Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.