Son dakika haberi: Rus doktorlardan çarpıcı corona virüs iddiası

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ İspanya Başbakanı Pedro Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.