Son dakika haberi: Rus doktorlardan çarpıcı corona virüs iddiası
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Rus doktorlardan çarpıcı iddia geldi. İtalya ve İspanya'da korkutan rakamlar! Almanya Başbakanı Angela Merkel kendisini karantinaya aldı. New York Belediye Başkanı duyurdu: Kaynaklar hızla tükeniyor
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Corona virüs salgınında vaka ve ölüm sayısı gün geçtikçe artıyor. İşte tüm gelişmeler...
2
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka sayısı 321 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13.714'e yükseldi. Öte yandan taburcu olan hastaların sayısı 94. 704'e çıktı.
3
İTALYA'DA AĞIR BİLANÇO
İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi.
4
İTALYA'DA 18 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ
İtalyan Adnkronos ajansının haberine göre, ülkede ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü Lodi’de Doktor Andrea Carli’nin 19 Mart’ta koronavirüs nedeniyle öldüğünün kesinleşti. Carli ile beraber İtalya’nın koronavirüsle mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı da 18'e yükseldi.
5
İSPANYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 1753' E ÇIKTI
Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 13 bin 407 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların en çok görüldüğü ülkeler arasında ilk olarak Çin ve İtalya geliyor. İspanya ise 28 bin 572 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda. İspanyada ülke çapında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1753e yükseldi. Alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölü sayısındaki artış, ülkede endişelere neden oldu.
6
Ülkede 9 bin 702 vakanın bulunduğu başkent Madrid, ülkede en çok vakanın görüldüğü nokta oldu. Kentte 1021 kişi hayatını kaybetti. Madrid kentini ise Katalonya bölgesi takip ediyor. Katalonya bölgesinde vaka sayısının 4 bin 704 olduğu ve 191 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
7
MERKEL KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti. Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.
8
Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
9
CUMHURİYETÇİ SENATÖRDE TESPİT EDİLDİ
ABD Senatosundaki önemli isimlerden Cumhuriyetçi Rand Paul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu süreçte karantina altında olduğunu açıkladı.
10
"Senatör şu anda kendisini iyi hissediyor ve karantinada. Kendisinde belirti yoktu, yoğun seyahat ve etkinlik takvimi dolayısıyla tedbir amaçlı test yaptırmıştı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Paul'ün son dönemde hasta herhangi biriyle doğrudan temasının olduğunu hatırlamadığı belirtildi. Böylece Paul, ABD Senatosunda Kovid-19 tespit edilen ilk isim oldu.
11
Karantina süresini doldurmasının ardından senatörün Senato'daki görevine devam edeceği kaydedilen açıklamada, senatörün ofisindeki çalışanların son 10 gündür uzaktan çalışmaya devam ettiği belirtildi.
12
Daha önce Temsilciler Meclisi Florida vekili Mario Diaz-Balart ile Utah vekili Ben McAdams'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in testleri ise negatif çıkmıştı.
13
KUZEY MAKEDONYA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE İLK ÖLÜM
Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, düzenlediği basın toplantısında, 57 yaşında Kumanovalı bir kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kadının iki teste tabi tutulduğunu ve her iki testin de başta negatif sonuçlandığını söyleyen Filipçe, sonuçların negatif çıkmasına rağmen söz konusu kişinin tedavisinin karantinada yapıldığını vurguladı.
14
Filipçe, kadının vefatının ardından tekrar bir test yapıldığını ve bu testin pozitif çıktığını belirtti. Kuzey Makedonya'da şu ana kadar 116 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Ülkede bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
15
Pakistan’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla büyük şehirlerdeki pazar alanlarının ve halka açık yerlerin kapatılmasına karar verdi.
16
AFGANİSTAN'DA KOVİD-19 NEDENİYLE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi. Mayar, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti. Afganistan genelinde şu ana kadar 34 vaka görüldü.
17
ABD VAKA SAYISINDA 4. SIRADA
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 26 bin 747'yi, ölü sayısı 340'ı buldu.
18
Dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.
19
ABD Kovid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.
20
EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA
Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 12 bin 315 olan New York'u 1793 vaka ile Washington, 1470 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.
21
En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York'un, 27 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor. ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısının 19 bin 624, ölü sayısının 260 olduğu bildirilmişti. Buna göre ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 123, ölü sayısı 80 arttı.
22
KAYNAKLAR HIZLA TÜKENİYOR
CNN televizyonuna konuk olan Blasio, Kovid-19 ile mücadele için hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini belirtti. Blasio, "Hastane sisteminin çalışması için gerekli olan vantilatör, cerrahi maske gibi malzemeler için büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız." ifadesini kullandı.
23
Bu süreçte federal hükümetin kendilerine yeteri kadar kaynak sağlamadığını savunan Blasio, "Ordu devreye sokulmadı. Trump'ın sözünü ettiği Savunma Üretimi Kanunu, görebileceğimiz şekilde uygulanmadı. Sadece New York kenti ya da eyaleti değil, ülkenin birçok yeri kendilerini yalnız hissediyor." eleştirisinde bulundu.
24
Blasio, "Salgın konusunda gerçeği söylemek gerekirse daha yeni başlıyoruz. En kötüsü henüz gelmesi. Salgın, nisanda marttan daha kötü olacak. Mayıs da nisandan daha kötü olabilir." görüşünü paylaştı.
25
NEW YORK'UN 110 BİN YATAĞA İHTİYACI OLABİLİR
New York Valisi Andrew Cuomo da basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının 15 bin 168'e, ölü sayısının da 114'e çıktığını aktardı. Cuomo, vakaların 9 bin 45'inin New York kentinde olduğunu kaydetti. Hastanelerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, "Şu anda eyalet genelinde 53 bin yatak kapasitemiz var ama bizim 110 bin yatağa ihtiyacımız olacak." dedi.
26
Eyaletteki tüm hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti. Federal hükümeti tıbbi kaynakları millileştirmeye çağıran Cuomo, "New York'taki vaka sayıları diğer eyaletlerden 15 kat daha fazla ama biz hala kaynak alabilmek için diğer eyaletlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
27
Tüm uyarılara rağmen birçok insanın dışarıya çıkmaya devam etmesini eleştiren Cuomo, "Bu sadece hata değil. Bu duyarsızlık. Bu küstahlık. Bu kendi kendimize zarar veren bir davranış. Bu başkalarına saygısızlık. Bu işin şakası yok ve ben şaka yapmıyorum." uyarısında bulundu.
28
Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'de, hem federal hükümet hem de yerel yönetimler tıbbi kaynakların artırılması konusundaki çalışmalarına hız veriyor.
29
Bu kapsamda ABD ordusuna bağlı Mühendisler Birliği, virüsün yoğunlukla görüldüğü New York ve California eyaletindeki hasta yatak kapasitelerinin artırılması için çalışıyor. Birlik, virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York'ta 10 bin yeni yatak kapasitesi oluşturmayı planlıyor.
30
New York Valisi Andrew Cuomo, dün yaptığı açıklamada asayiş birlikleri ile hastaneye çevirilmesi planlanan binalara ziyaretler yaptıklarını duyurdu.
31
New York'un önemli kongre merkezi olan Javits Center'ın 1000 yataklı bir hastane haline getirilebileceğini kaydeden Cuomo, diğer mekanların ise New York Eyalet Üniversitesinin (SUNY) Stony Brook ve Westbury'deki kampüsleri ile Westchester Kongre Merkezi olabileceğini kaydetti.
32
Ayrıca, ABD Ordusu Mühendisler Birliği, salgının yoğun olarak görüldüğü California'da da yatak kapasitelerinin artırılması için çalışmalara başladı. Bu kapsamda San Diego başta olmak üzere bazı kentlerdeki binalar hastaneye dönüştürülecek.
33
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, ordunun ülkede yayılmakta olan Kovid-19 salgınına ilişkin bir dizi destek sağlayacağını ifade ederek, "Planlama, lojistik ve tıbbi destek konusunda Ulusal Asayiş ve Rezerv Birliklerini aktif hale getirmeyi düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da hafta içi yaptığı açıklamada, Mercy ve Comfort isimli iki gemi hastanesini doğu ve batı yakasındaki limanlara gönderileceğini duyurmuştu.
34
CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE FLAŞ GELİŞME
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olup olmadığıyla ilgili araştırmanın 15 gün içerisinde sonuçlanacağını belirtti. Veran, LCI ve RTL kanallarının ortak yayınında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.
35
Ülkede virüs nedeniyle ilk kez bugün bir doktorun hayatını kaybettiğini duyuran Veran, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulama süresinin gerekli görülmesi halinde uzatılabileceğini, pazartesi günü bilim kurulunun raporunu açıklayacağını söyledi.
36
Veran, mevcut durumda ülkede 50 laboratuvarın Kovid-19 testi yapma kapasitesine sahip olduğunu, hedeflerinin bu sayıyı 120'ye çıkarmak olduğunu bildirdi. Fransa'nın daha fazla Kovid-19 testi yapmaya hazırlandığını ifade eden Veran, ülkede günde 5 bin test yapıldığını kaydetti.
37
VİRÜSÜN TEDAVİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA
Veran, sıtma tedavisinde kullanılan ve "chloroquine" adı verilen ilacın Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığının araştırıldığını, 15 gün içerisinde sonuçların ortaya çıkacağını belirtti.
38
Olivier Veran, sonuçların olumlu çıkması halinde bu tedavinin virüsü taşıyan Fransızlarda uygulanacağını söyledi. Fransız hükümeti, bu ilacın yurt dışına ihracatını yasakladı.
39
Bilim adamları, Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacının 300 bin dozunun, koronavirüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağını belirtilmişti.
40
Marsilya'da bir hastanede çalışan Fransız hekim Didier Raoult'un bu ilacı virüse yakalanan 24 kişide test ettiği, hastaların yüzde 75'inin iyileştiği kaydedilmişti.
41
RUS DOKTORLARDAN ÇARPICI İDDİA
Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde Rusya'daki koronavirüsle ilgili durumu değerlendirdi. Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.
42
Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.
43
Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.
44
BANGLADEŞ'TE ÖLÜ SAYISI 3 OLDU
Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselirken vaka sayısı 27 oldu. Hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının yakın zamanda İngiltere’den geldiği bildirildi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir sonraki emre kadar ülkeye yabancı uyrukluların girişine izin verilmeyeceği belirtildi.
45
HİNDİSTAN'DA 14 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, virüs bulaşan kişi sayısının 329 olduğunu duyurdu. NDTV kanalının haberinde, ülke genelinde eyaletler arası toplu taşımacılık, tren ve metro seferlerinin 31 Mart'a kadar askıya alındığı bildirildi. Aralarında Pencap ve Racastan'ın olduğu bazı eyaletlerin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tam tecrit ilan ettiği aktarıldı.
46
Ülkede Kovid-19 vakalarının görüldüğü 75 bölgede sadece temel hizmetlerin verileceği belirtildi. Öte yandan ülke genelinde 14 saatliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağı yerel saatle 21.00'de sona erecek.
47
ALMANYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 92'YE ÇIKTI
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 23 bin 920 olarak açıklandı.
48
Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 23 bin 921 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92ye çıktı.
49
Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge olarak görüldü. 7 bin 361 vakanın bulunduğu bölgede, 32 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 4 bin 457 vaka ve 22 ölüm ile Bayern bölgesi takip ediyor. Son olarak da 3 bin 818 vaka ve 23 can kaybı ile Baden-Vürtemberg bölgesi geliyor.
50
3 DEV TIBBİ VENTİLATÖR ÜRETECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." ifadesini kullandı.
51
Önceki gün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ihtiyaç duyulan bazı tıbbi ürünler için otomobil firmalarının üretime geçeceğini açıklayan Trump, firma ismi vermemişti. Uzmanlar, ABD'nin ciddi bir salgın dönemi için yeterli tıbbi ekipmana sahip olmadığı uyarısında bulunuyor.
52
İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.