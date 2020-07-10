Son dakika haberi: Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayıyla ilgili görüntüler dosyada! İşte dayak fotoğrafları

'SENİ REZİL EDECEĞİM' Ozan Güven de savcılığa ifade vererek eski sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu. Güven ifadesinde, Bulutsuz’un arkadaşlarının evinde muhabbet ederken lafı eski sevgilisine getirdiğine değinerek yaşananları şöyle anlattı: “‘Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari...’ dedim. İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Eve gittik. Deniz iğneleyici laflar sokmaya başladı. Deniz’e, ‘Bak yapma, üzerime gelme’ dedim. Yatağa gittiğimde uyumuyordu. Yorgana tekme atmasıyla abajur yere düştü. Sapı Deniz’in elinde kaldı.